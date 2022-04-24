Пляцек – очень простая, вкусная и популярная украинская выпечка, которая напоминает что-то среднее между тортом и пирожным. Пляцеки готовят как многослойные – перемазывают вареньем, кремом, сгущенным молоком в сочетании с начинками, а также однослойные – выпекают в форме и подают как кекс. В целом получается очень эффектный десерт, который точно не останется без внимания на праздничном столе.

Самый простой рецепт пляцека с вареньем и сгущенкой опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.

Ингредиенты:

мягкое масло – 250 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 130 г

ванильный сахар – 4 г

соль – щепотка

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яйца – 4 шт

мука – 230 г

вареное сгущенное молоко – 300 г

смородиновое варенье – 200-300 г

Для глазури:

черный шоколад – 70 г

масло – 35 г

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбить миксером до пышной массы.

2. Постепенно добавить размягченное масло. Взбить до однородности.

3. Муку смешать с разрыхлителем. Добавить в яичную массу. Смешать миксером до однородности.

4. Подготовить три кусочка пергамента по размеру противня. На каждый кусочек выложить 1/3 теста и равномерно распределить с помощью ложки или лопатки.

5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 8-13 минут.

6. Готовый корж порезать на 2 части. Одну половину намазать вареной сгущенкой и накрыть второй половиной, смазанную смородиновым вареньем.

7. Следующий корж также разделить на 2 части. Одну выложить наверх коржа с вареньем, смазать сгущенкой и выложить вторую часть, смазанную вареньем.

8. Так же сделать и с третьим коржом. Но последнюю половинку не нужно ничем смазывать.

9. Готовый торт завернуть в бумагу, в которой он выпекался и оставить просачиваться на 1,5-2 часа.

10. У готового торта подровнять бока и поставить в холодильник.

11. Для приготовления глазури растопить шоколад и масло на водяной бане до однородности.

12. Полить торт и поставить в холодильник до полного загустения.

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