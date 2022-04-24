Простейший пляцек с вареньем: как приготовить популярную украинскую выпечку
Пляцек – очень простая, вкусная и популярная украинская выпечка, которая напоминает что-то среднее между тортом и пирожным. Пляцеки готовят как многослойные – перемазывают вареньем, кремом, сгущенным молоком в сочетании с начинками, а также однослойные – выпекают в форме и подают как кекс. В целом получается очень эффектный десерт, который точно не останется без внимания на праздничном столе.
Самый простой рецепт пляцека с вареньем и сгущенкой опубликован в кулинарном блоге cook_with_me_at_home в Instagram.
Ингредиенты:
мягкое масло – 250 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
сахар – 130 г
ванильный сахар – 4 г
соль – щепотка
яйца – 4 шт
мука – 230 г
вареное сгущенное молоко – 300 г
смородиновое варенье – 200-300 г
Для глазури:
черный шоколад – 70 г
масло – 35 г
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбить миксером до пышной массы.
2. Постепенно добавить размягченное масло. Взбить до однородности.
3. Муку смешать с разрыхлителем. Добавить в яичную массу. Смешать миксером до однородности.
4. Подготовить три кусочка пергамента по размеру противня. На каждый кусочек выложить 1/3 теста и равномерно распределить с помощью ложки или лопатки.
5. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 8-13 минут.
6. Готовый корж порезать на 2 части. Одну половину намазать вареной сгущенкой и накрыть второй половиной, смазанную смородиновым вареньем.
7. Следующий корж также разделить на 2 части. Одну выложить наверх коржа с вареньем, смазать сгущенкой и выложить вторую часть, смазанную вареньем.
8. Так же сделать и с третьим коржом. Но последнюю половинку не нужно ничем смазывать.
9. Готовый торт завернуть в бумагу, в которой он выпекался и оставить просачиваться на 1,5-2 часа.
10. У готового торта подровнять бока и поставить в холодильник.
11. Для приготовления глазури растопить шоколад и масло на водяной бане до однородности.
12. Полить торт и поставить в холодильник до полного загустения.
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