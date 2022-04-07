Если вы как раз в поисках небанальных, простых и одновременно вкусных десертов, то вам следует обратить свое внимание на песочное печенье из вареных желтков. Говорят, что его рецепт достаточно старинный, ведь когда-то такое печенье традиционно пекли на свадьбу. Лакомство получается очень нежным, хрупким и просто тает во рту.

Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного печенья "Трюфели" на вареных яичных желтках.

Ингредиенты:

вареные желтки – 4 шт

сливочное масло\маргарин – 150 г

сахар – 100 г

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ванильный сахар – 1 ч. л.

мука – 200 г

Дополнительно:

сахарная пудра – 2 ст. л.

какао – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желтки перетереть через мелкое сито.

2. Добавить к желткам масло комнатной температуры, сахар и ваниль. Перемешать вилкой к однородному состоянию.

3. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

4. Сформировать из теста печенье в форме конусов. Поставить в морозильную камеру на 10 минут.

5. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.

6. После выпечки дать печенью постоять несколько минут. Смешать сахарную пудру и какао.

7. Обкатать печенье в полученной массе.

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