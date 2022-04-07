Просто тает во рту: как приготовить печенье "Трюфели" на вареных желтках
Если вы как раз в поисках небанальных, простых и одновременно вкусных десертов, то вам следует обратить свое внимание на песочное печенье из вареных желтков. Говорят, что его рецепт достаточно старинный, ведь когда-то такое печенье традиционно пекли на свадьбу. Лакомство получается очень нежным, хрупким и просто тает во рту.
Фудблогер Мария Михальченко (smakoluk.ua) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного печенья "Трюфели" на вареных яичных желтках.
Ингредиенты:
вареные желтки – 4 шт
сливочное масло\маргарин – 150 г
сахар – 100 г
ванильный сахар – 1 ч. л.
мука – 200 г
Дополнительно:
сахарная пудра – 2 ст. л.
какао – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Желтки перетереть через мелкое сито.
2. Добавить к желткам масло комнатной температуры, сахар и ваниль. Перемешать вилкой к однородному состоянию.
3. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
4. Сформировать из теста печенье в форме конусов. Поставить в морозильную камеру на 10 минут.
5. Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-25 минут.
6. После выпечки дать печенью постоять несколько минут. Смешать сахарную пудру и какао.
7. Обкатать печенье в полученной массе.
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