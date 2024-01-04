В последние 120 лет каждый день для членов Конгресса готовят Сенатский фасолевый суп. Согласно одной из версий, сенатор Фред Дюбуа из Айдахо еще в начале ХХ века передал резолюцию комитету, требовавшую, чтобы фасолевый суп готовили постоянно. Однако, насколько это правдивая история неизвестно до сих пор. Но традиция приготовления этого блюда дошла до наших дней.

Рецепт этого легендарного супа был опубликован на сайте Businessinsider. Там также рассказывается еще об одной версии возникновения традиции приготовления фасолевого супа для Конгресса США.

Ингредиенты

Белая фасоль – 450 гр

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Ветчина – 350 гр

Лук – 1 шт

Сливочное масло

Способ приготовления

1. Фасоль промыть, залить водой и поставить на огонь вместе с нарезанной ветчиной.

2. Довести до кипения, снизить степень нагрева и готовить фасоль.

3. Когда фасоль будет почти готова, вытащить из супа ветчину и отложить ее.

4. Лук обжарить на сливочном масле и добавить супа.

5. Повернуть ветчину на место.

6. Добавить соль, перец и готовить еще несколько минут.

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