Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
3,6 т.
Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

В последние 120 лет каждый день для членов Конгресса готовят Сенатский фасолевый суп. Согласно одной из версий, сенатор Фред Дюбуа из Айдахо еще в начале ХХ века передал резолюцию комитету, требовавшую, чтобы фасолевый суп готовили постоянно. Однако, насколько это правдивая история неизвестно до сих пор. Но традиция приготовления этого блюда дошла до наших дней.

Рецепт этого легендарного супа был опубликован на сайте Businessinsider. Там также рассказывается еще об одной версии возникновения традиции приготовления фасолевого супа для Конгресса США.

Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

Ингредиенты

  • Белая фасоль – 450 гр
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  • Ветчина – 350 гр
  • Лук – 1 шт
  • Сливочное масло

Способ приготовления

1. Фасоль промыть, залить водой и поставить на огонь вместе с нарезанной ветчиной.

Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

2. Довести до кипения, снизить степень нагрева и готовить фасоль.

Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

3. Когда фасоль будет почти готова, вытащить из супа ветчину и отложить ее.

4. Лук обжарить на сливочном масле и добавить супа.

Простой фасолевый суп только из четырех ингредиентов: его каждый день подают членам Конгресса США.

5. Повернуть ветчину на место.

6. Добавить соль, перец и готовить еще несколько минут.

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