Чизкейк – это универсальный десерт, в котором можно сочетать разнообразные вкусы и технологии. Существует вариант, в котором массу для коржей нужно поджарить и, при этом, ничего выпекать не придется. Из-за того, что в составе много кокосовой стружки, текстура выходит очень нежной.

Идея приготовления нежного кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 (фуд_1333) в Instagram.

Ингредиенты для лепешек:

кокосовая стружка – 120

сливочное масло – 50 г

подсластитель

Ингредиенты для кремового слоя:

Видео дня

желатин – 15 г + вода – 90 г

пюре манго – 200 г

сливочный сыр – 300 г

сливки 33% – 200 г

подсластитель

Способ приготовления лепешек:

1. Все ингредиенты для коржей кладем на сковороду и соединяем, когда масло растает. Делим массу на 2 равные части – это будут 2 коржа, верхний и нижний.

2. 1/2 часть выкладываем на дно разъемной формы, разравниваем и отправляем в холодильник.

Способ приготовления кремового слоя:

1. Желатин заливаем прохладной водой на 5 минут.

2. Растапливаем набухший желатин на водяной бане и хорошо смешиваем с пюре манго и выливаем в сливочный сыр (комнатную температуру).

3. Взбиваем сливки до пиков и добавляем к общей массе.

4. Выкладываем на корң и сверху посыпаем равномерно 1/2 частью "коржа".

5. Отправляем в холодильник до застывания, лучше на ночь.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: