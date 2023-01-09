Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется
Чизкейк – это универсальный десерт, в котором можно сочетать разнообразные вкусы и технологии. Существует вариант, в котором массу для коржей нужно поджарить и, при этом, ничего выпекать не придется. Из-за того, что в составе много кокосовой стружки, текстура выходит очень нежной.
Идея приготовления нежного кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 (фуд_1333) в Instagram.
Ингредиенты для лепешек:
- кокосовая стружка – 120
- сливочное масло – 50 г
- подсластитель
Ингредиенты для кремового слоя:
- желатин – 15 г + вода – 90 г
- пюре манго – 200 г
- сливочный сыр – 300 г
- сливки 33% – 200 г
- подсластитель
Способ приготовления лепешек:
1. Все ингредиенты для коржей кладем на сковороду и соединяем, когда масло растает. Делим массу на 2 равные части – это будут 2 коржа, верхний и нижний.
2. 1/2 часть выкладываем на дно разъемной формы, разравниваем и отправляем в холодильник.
Способ приготовления кремового слоя:
1. Желатин заливаем прохладной водой на 5 минут.
2. Растапливаем набухший желатин на водяной бане и хорошо смешиваем с пюре манго и выливаем в сливочный сыр (комнатную температуру).
3. Взбиваем сливки до пиков и добавляем к общей массе.
4. Выкладываем на корң и сверху посыпаем равномерно 1/2 частью "коржа".
5. Отправляем в холодильник до застывания, лучше на ночь.
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