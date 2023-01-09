Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

Чизкейк – это универсальный десерт, в котором можно сочетать разнообразные вкусы и технологии. Существует вариант, в котором массу для коржей нужно поджарить и, при этом, ничего выпекать не придется. Из-за того, что в составе много кокосовой стружки, текстура выходит очень нежной.

Идея приготовления нежного кокосового чизкейка опубликована на странице фудблогера Кристины с ником food_1333 (фуд_1333) в Instagram.

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

Ингредиенты для лепешек:

  • кокосовая стружка – 120
  • сливочное масло – 50 г
  • подсластитель

Ингредиенты для кремового слоя:

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Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется
  • желатин – 15 г + вода – 90 г
  • пюре манго – 200 г
  • сливочный сыр – 300 г
  • сливки 33% – 200 г
  • подсластитель

Способ приготовления лепешек:

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

1. Все ингредиенты для коржей кладем на сковороду и соединяем, когда масло растает. Делим массу на 2 равные части – это будут 2 коржа, верхний и нижний.

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

2. 1/2 часть выкладываем на дно разъемной формы, разравниваем и отправляем в холодильник.

Способ приготовления кремового слоя:

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

1. Желатин заливаем прохладной водой на 5 минут.

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

2. Растапливаем набухший желатин на водяной бане и хорошо смешиваем с пюре манго и выливаем в сливочный сыр (комнатную температуру).

3. Взбиваем сливки до пиков и добавляем к общей массе.

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

4. Выкладываем на корң и сверху посыпаем равномерно 1/2 частью "коржа".

Простой и эффектный кокосовый чизкейк: выпекать не придется

5. Отправляем в холодильник до застывания, лучше на ночь.

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