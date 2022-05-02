Простой песочный пирог с заварным кремом и цедрой к чаю: элементарный рецепт от Ольги Матвей
Песочное тесто – идеальный продукт для приготовления печенья, вкусных пирогов, тартов и пирожных с разными начинками. Стоит отметить, что именно это всегда получается удачным и всего за 10 минут.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с заварным кремом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Мука 350-400 г
Масло сливочное – 200 г
Ванильный сахар – 1,5 ч. л.
Желтки – 4 шт.
Соль – щепотка
Крем:
Молоко – 800 мл
Сливки 33% – 200 мл
Лимон – 1 шт.
Сахарная пудра – 250 г
Крахмал картофельный – 40 г
Желтки – 8 шт.
Сахар – 130 г
Способ приготовления:
1. Муку сахар, соль, ваниль смешайте с маслом и перетрите в крошку, добавьте желтки, перемешайте. Готовую смесь соберите в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.
2. Крем: сливки с молоком вылейте в высокую сковороду, добавьте цедру и нагрейте смесь до 90 С.
3. Отдельно смешать сахарную пудру с ванилью, крахмалом. Туда же добавьте желтки.
4. В горячее молоко всыпьте остаток сахарной пудры и желтки, обязательно помешивайте постоянно и готовьте на слабом огне до загустения и после он крем должен кипеть еще 2 минуты.
5. Тесто разделите и большую часть распределите по дну и бортам формы, выпекайте тесто до готовности – 30-40 минут.
6. Сверху выложите готовый крем на остывший пирог, аккуратно распределите его по тесту.
7. Взбейте белки с сахарной пудрой до пиков и выложите готовый крем сверху на заварной, распределите, сверху присыпьте цедрой и отправьте пирог в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.
Стоит отметить, что пирог можно также украсить любыми ягодами.
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