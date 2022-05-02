Простой песочный пирог с заварным кремом и цедрой к чаю: элементарный рецепт от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,2 т.
Вкусный пирог с кремом к чаю

Песочное тесто – идеальный продукт для приготовления печенья, вкусных пирогов, тартов и пирожных с разными начинками. Стоит отметить, что именно это всегда получается удачным и всего за 10 минут.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с заварным кремом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Песочное тесто для пирога

Ингредиенты:

  • Мука 350-400 г

Мука для теста
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  • Масло сливочное – 200 г

Масло и желтки

  • Ванильный сахар – 1,5 ч. л.

  • Желтки – 4 шт.

  • Соль – щепотка

Крем:

  • Молоко – 800 мл

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Свежее молоко

  • Сливки 33% – 200 мл

  • Лимон – 1 шт.

  • Сахарная пудра – 250 г

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Ингредиенты для крема

  • Крахмал картофельный – 40 г

  • Желтки – 8 шт.

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Куриные яйца

  • Сахар – 130 г

Способ приготовления:

1. Муку сахар, соль, ваниль смешайте с маслом и перетрите в крошку, добавьте желтки, перемешайте. Готовую смесь соберите в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

Песочное тесто

2. Крем: сливки с молоком вылейте в высокую сковороду, добавьте цедру и нагрейте смесь до 90 С.

Как приготовить вкусный заварной крем

3. Отдельно смешать сахарную пудру с ванилью, крахмалом. Туда же добавьте желтки.

4. В горячее молоко всыпьте остаток сахарной пудры и желтки, обязательно помешивайте постоянно и готовьте на слабом огне до загустения и после он крем должен кипеть еще 2 минуты.

Готовый крем

5. Тесто разделите и большую часть распределите по дну и бортам формы, выпекайте тесто до готовности – 30-40 минут.

Как приготовить идеальное песочное тесто

​​​​​​​6. Сверху выложите готовый крем на остывший пирог, аккуратно распределите его по тесту.

Белковый крем

7. Взбейте белки с сахарной пудрой до пиков и выложите готовый крем сверху на заварной, распределите, сверху присыпьте цедрой и отправьте пирог в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.

Вкусный домашний пирог

​​​​​​​Стоит отметить, что пирог можно также украсить любыми ягодами.

Песочный пирог с ягодами

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