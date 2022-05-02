Песочное тесто – идеальный продукт для приготовления печенья, вкусных пирогов, тартов и пирожных с разными начинками. Стоит отметить, что именно это всегда получается удачным и всего за 10 минут.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного песочного пирога с заварным кремом, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Мука 350-400 г

Видео дня

Масло сливочное – 200 г

Ванильный сахар – 1,5 ч. л.

Желтки – 4 шт.

Соль – щепотка

Крем:

Молоко – 800 мл ​​​​​​​

Сливки 33% – 200 мл

Лимон – 1 шт.

Сахарная пудра – 250 г ​​​​​​​

Крахмал картофельный – 40 г

Желтки – 8 шт. ​​​​​​​

Сахар – 130 г

Способ приготовления:

1. Муку сахар, соль, ваниль смешайте с маслом и перетрите в крошку, добавьте желтки, перемешайте. Готовую смесь соберите в шар и отправьте в холодильник на 30 минут.

2. Крем: сливки с молоком вылейте в высокую сковороду, добавьте цедру и нагрейте смесь до 90 С.

3. Отдельно смешать сахарную пудру с ванилью, крахмалом. Туда же добавьте желтки.

4. В горячее молоко всыпьте остаток сахарной пудры и желтки, обязательно помешивайте постоянно и готовьте на слабом огне до загустения и после он крем должен кипеть еще 2 минуты.

5. Тесто разделите и большую часть распределите по дну и бортам формы, выпекайте тесто до готовности – 30-40 минут.

​​​​​​​6. Сверху выложите готовый крем на остывший пирог, аккуратно распределите его по тесту.

7. Взбейте белки с сахарной пудрой до пиков и выложите готовый крем сверху на заварной, распределите, сверху присыпьте цедрой и отправьте пирог в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.

​​​​​​​Стоит отметить, что пирог можно также украсить любыми ягодами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: