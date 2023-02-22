Простой рецепт домашних конфет за 10 мин: совсем без сахара
Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. Все потому, что в их основе – сухофрукты, орехи, иногда можно добавлять овсяные хлопья и черный шоколад. Наибольшее их преимущество в том, что конфеты не нужно выпекать и на приготовление вы потратите минимум времени.
В одном из кулинарных блогов (albik.food) в Tik-Tok был опубликован рецепт полезных домашних конфет из фиников и творога. Их не нужно выпекать, а весь процесс приготовления занимает всего 10 минут.
Ингредиенты на 10 шт.:
- финики (без кости) – 70 г
- творог – 120 г
- сахар\мед – 30 г
- цедра 1/2 апельсина
- какао (для декора)
Способ приготовления:
1. Финики залить крутым кипятком и оставить на 2 минуты.
2. После этого слить из фиников воду и смолоть в блендере до однородной массы.
3. Получившуюся массу смешать с творогом, сахаром\медом и цедрой. Перемешать до однородности.
4. Из полученной массы сформировать шарики.
5. Обвалять шарики у какао.
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