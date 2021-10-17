Простой способ спастись от похмелья: Джейми Оливер раскрыл секрет индийского гуру

Тмин является 100%-но идеальным способом избавиться от симптомов похмелья. Для улучшения самочувствия нужно съесть ложку этих семян.

Таким необычным способом лечения поделился известный британский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джейми Оливер, пишет My London. По его словам, каждый, скорее всего, имеет свой секретный способ борьбы с этим состоянием, однако в действенности собственного британец точно уверен.

"Если у вас похмелье на 110% плохое, есть этот вариант лечения, которому меня научил индийский гуру. Вы просто берете чайную ложку тмина и принимаете ее. Это успокоит вам животик. Довольно омерзительно, но работает", – сказал он.

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Напомним, ранее Джейми Оливер во время путешествий по миру составил свой список из14 продуктов, способствующих долголетию. Причем секрет долгой жизни оказался не в "суперфудах", как, например, ягоды годжи, а в самой обычной еде и простых способах ее приготовления. В перечне шеф-повара оказались яйца, козье молоко, рыба, грецкие орехи и др.

Джейми Оливер, также известен как "Голый повар", стал известен своими простыми рецептами, веселым поведением и кампаниями за здоровое детское питание. Он живет в Эссексе, Великобритания, со своей женой Джульетт "Джулс" Нортон и пятью детьми. 46-летний мужчина опубликовал более 20 кулинарных книг и постепенно стал мультимиллионером. По данным Celebrity Net Worth, его состояние составляет 240 миллионов фунтов стерлингов.

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