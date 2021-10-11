Простые и полезные маринады для курицы – как не испортить мясо

Куриное мясо считается одним из самых вкусных и самый диетических. Но даже его можно сделать жирным или пересушенным. Это не очень полезно для здоровья. Поэтому стоит выбирать правильные маринады, которые будут хорошо сочетаться с мясом, придадут ему пряного, пикантного и одновременно легкого вкуса.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой универсальных и полезных маринадов для курицы от диетолога dietolog_khrystyna, которые эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

Топ-3 полезных маринады для курицы

Медовый:

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горчица

мед

чеснок

сок лимона

специи

Йогуртовый:

йогурт

сок мандирина или апельсина

куркума

специи

паприка

лук

Томатный:

томатная паста

копченая паприка

чеснок

специи

Сливочно-соевый:

соевый соус

сметана

чеснок

специи

лимонный:

сок лимона

лук

соль

перец

Голени запеченные в горчично-цитрусовом маринаде от фудблогера recepty_przepisy. Рецепт опубликован на странице в Instagram.

Ингредиенты на 1 килограмм голеней:

мандарин – 3 шт

апельсин – 1 шт

горчица - 2 чайные ложки

паприка (можно приправу для курицы) – 1 чайная ложка

соль - 1 чайная ложка

перец – по желанию

Способ приготовления:

Мандарины разделить на дольки, часть разрезать пополам. С апельсинами тоже с самое. Совместить все ингридиенты и смешать с голенями. Оставить в холодильнике минимум на 1:00. Запекать в разогретой духовке, сначала в закрытой форме. Затем можно открыть, чтобы образовалась корочка.

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