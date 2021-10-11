Простые и полезные маринады для курицы – как не испортить мясо
Куриное мясо считается одним из самых вкусных и самый диетических. Но даже его можно сделать жирным или пересушенным. Это не очень полезно для здоровья. Поэтому стоит выбирать правильные маринады, которые будут хорошо сочетаться с мясом, придадут ему пряного, пикантного и одновременно легкого вкуса.
Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой универсальных и полезных маринадов для курицы от диетолога dietolog_khrystyna, которые эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.
Топ-3 полезных маринады для курицы
Медовый:
Йогуртовый:
Томатный:
томатная паста
копченая паприка
чеснок
специи
Сливочно-соевый:
соевый соус
сметана
специи
лимонный:
сок лимона
лук
соль
перец
Голени запеченные в горчично-цитрусовом маринаде от фудблогера recepty_przepisy. Рецепт опубликован на странице в Instagram.
Ингредиенты на 1 килограмм голеней:
мандарин – 3 шт
апельсин – 1 шт
горчица - 2 чайные ложки
паприка (можно приправу для курицы) – 1 чайная ложка
соль - 1 чайная ложка
перец – по желанию
Способ приготовления:
Мандарины разделить на дольки, часть разрезать пополам.
С апельсинами тоже с самое.
Совместить все ингридиенты и смешать с голенями.
Оставить в холодильнике минимум на 1:00.
Запекать в разогретой духовке, сначала в закрытой форме.
Затем можно открыть, чтобы образовалась корочка.
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