Простые и полезные маринады для курицы – как не испортить мясо

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,0 т.
Простые и полезные маринады для курицы – как не испортить мясо

Куриное мясо считается одним из самых вкусных и самый диетических. Но даже его можно сделать жирным или пересушенным. Это не очень полезно для здоровья. Поэтому стоит выбирать правильные маринады, которые будут хорошо сочетаться с мясом, придадут ему пряного, пикантного и одновременно легкого вкуса.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой универсальных и полезных маринадов для курицы от диетолога dietolog_khrystyna, которые эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

Топ-3 полезных маринады для курицы

Голени в маринаде

Медовый:

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Йогуртовый:

  • йогурт

  • сок мандирина или апельсина

  • куркума

  • специи

  • паприка

  • лук

Томатный:

  • томатная паста

  • копченая паприка

  • чеснок

  • специи

Сливочно-соевый:

лимонный:

  • сок лимона

  • лук

  • соль

  • перец

Голени запеченные в горчично-цитрусовом маринаде от фудблогера recepty_przepisy. Рецепт опубликован на странице в Instagram.

Запеченная курица в горчично-цитрусовом маринаде

Ингредиенты на 1 килограмм голеней:

  • мандарин – 3 шт

  • апельсин – 1 шт

  • горчица - 2 чайные ложки

  • паприка (можно приправу для курицы) – 1 чайная ложка

  • соль - 1 чайная ложка

  • перец – по желанию

Способ приготовления:

  1. Мандарины разделить на дольки, часть разрезать пополам.

  2. С апельсинами тоже с самое.

  3. Совместить все ингридиенты и смешать с голенями.

  4. Оставить в холодильнике минимум на 1:00.

  5. Запекать в разогретой духовке, сначала в закрытой форме.

  6. Затем можно открыть, чтобы образовалась корочка.

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