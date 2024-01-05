Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
738
Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

Если быстро придумать сытный перекус – можно использовать обычный лаваш. Приготовление блюд из него – это существенная экономия времени и средств. Нужно просто завернуть вкусную начинку и сразу можно есть или разрезать на рулетики поменьше.

Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша для перекуса опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Для начинки идеально подходит слабосоленая красная рыба.

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт
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  • крем-творог – 120 г
  • слабосоленая форель – 100 г
  • огурец свежий – 1 шт
  • кунжут

Способ приготовления:

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

1. Лаваш смазать крем-сыром.

2. Наложить еще один лаваш и снова смазать крем-сыром.

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

3. Для начинки огурец и рыбу порезать полосками.

4. Выложить на лаваш в три ряда нарезанный огурец и рыбу.

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

5. Посыпать кунжутом.

6. Закрутите в рулет и положите в холодильник на час для стабилизации.

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

7. После этого порезать на кусочки.

Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку

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