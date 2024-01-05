Простые рулетики из лаваша для сытного перекуса: из чего сделать начинку
Если быстро придумать сытный перекус – можно использовать обычный лаваш. Приготовление блюд из него – это существенная экономия времени и средств. Нужно просто завернуть вкусную начинку и сразу можно есть или разрезать на рулетики поменьше.
Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша для перекуса опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Для начинки идеально подходит слабосоленая красная рыба.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт
- крем-творог – 120 г
- слабосоленая форель – 100 г
- огурец свежий – 1 шт
- кунжут
Способ приготовления:
1. Лаваш смазать крем-сыром.
2. Наложить еще один лаваш и снова смазать крем-сыром.
3. Для начинки огурец и рыбу порезать полосками.
4. Выложить на лаваш в три ряда нарезанный огурец и рыбу.
5. Посыпать кунжутом.
6. Закрутите в рулет и положите в холодильник на час для стабилизации.
7. После этого порезать на кусочки.
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