Как приготовить заварной крем для 'Наполеона': проверенный рецепт

В каких только десертах не используют заварной крем: эклерах, муссах, пудингах или тортах. Это универсальный крем, который способен украсить любое кондитерское изделие и сделать его неповторимым. Несмотря на простоту приготовления, заварной крем иногда получается не таким, как хочется. Но ситуацию вполне реально исправить.

Проверенным рецептом заварного крема, который подойдет для "Наполеона" или же "Медовика", поделилась фудблогер maryns_cakes. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт

Крахмал – 40 г

Ванильный сахар

Способ приготовления:

Видео дня

1. В кастрюлю налить молоко и добавить ванильный экстракт, довести до кипения и выключить.

2. Тем временем в глубокий сосуд разбить яйца, добавить обычный сахар, соль и крахмал и хорошо взбить миксером в пышную однородную массу.

3. Постепенно налить молоко в яичную массу, взбивая.

4. Получившуюся смесь переложить снова в сотейник и поставить на маленький огонь.

5. Постоянно помешивая, довести до кипения массу и варить до образования пузырьков и снять с огня.

6. Горячий крем перетереть через сито, чтобы избавиться от крупинок и комочков.

7. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 2-4 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :