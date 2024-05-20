Запеченная скумбрия – это идеальное дополнение к праздничному столу. Рыба бюджетная и быстро готовится. А для того, чтобы она получилась сытной и сочной, добавьте внутрь плавленый сырок.

Идея приготовления пряной запеченной скумбрии с плавленым сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

скумбрия

масло

специи

плавленый сырок

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Способ приготовления:

1. Тушку скумбрии почистить от внутренностей.

2. Смазать растительным маслом и специями к рыбе.

3. Натереть плавленый сырок.

4. Начинить рыбу.

5. Верх смазать майонезом.

6. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

7. Рыбу охладить и перед подачей порезать.

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