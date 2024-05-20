Пряная скумбрия в духовке с особым ингредиентом: вкус вас приятно удивит
Запеченная скумбрия – это идеальное дополнение к праздничному столу. Рыба бюджетная и быстро готовится. А для того, чтобы она получилась сытной и сочной, добавьте внутрь плавленый сырок.
Идея приготовления пряной запеченной скумбрии с плавленым сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- скумбрия
- масло
- специи
- плавленый сырок
Способ приготовления:
1. Тушку скумбрии почистить от внутренностей.
2. Смазать растительным маслом и специями к рыбе.
3. Натереть плавленый сырок.
4. Начинить рыбу.
5. Верх смазать майонезом.
6. Завернуть в фольгу и отправить в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.
7. Рыбу охладить и перед подачей порезать.
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