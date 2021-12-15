Пряное и ароматное сало: как вкусно приготовить для праздничного стола

Если приготовить сало таким способом – оно станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. Для того чтобы сделать такой простой продукт вкусным, пряным и ароматным, следует использовать обычную шелуху из лука и много специй. Если придерживаться простой технологии приготовления, вы получите коронное блюдо застолья.

Простая идея приготовления опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.

Ингредиенты:

сало – 2 кг (часть из спины)

луковой шелухи – 2-3 горсти

целый нелчищенный лук – 1 шт

молотый кардамон – 1 ст.л

черный перец горошком – 20 шт

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красный перец – щепотка для варки, для обсыпания по вкусу

соль – 8 ст.л

красный острый перец – на кончике ножа для осыпания и щепотка для варки

чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Залить луковицу водой из такого расчета, что вода должна немного покрывать сало.

2. Добавить лук, соль, черный перец-горошек, красный перец молотый и красный острый, резаный маленькими кусочками, кардамон и поставить кипятить.

3. Нарезать сало (не более 5 см в ширину).

4. Когда вода начнет бурлить – засечь время: кипеть она должна 5 минут, после этого поместить в нее сало и варить 10 минут.

5. Мелко нарезать чеснок или потереть на терке.

6. Смешать перцы между собой: черный молотый, молотый красный и красный молотый кусочками. Любители могут добавить тмин.

7. Когда сало сварилось, достать и дать немного остыть.

8. После этого натереть чесноком и смесью приготовленных специй. При желании сало можно нашпиговать чесноком.

9. Завернуть в фольгу и положить в морозилку.

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