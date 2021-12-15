Пряное и ароматное сало: как вкусно приготовить для праздничного стола
Если приготовить сало таким способом – оно станет отличным дополнением к вашему праздничному столу. Для того чтобы сделать такой простой продукт вкусным, пряным и ароматным, следует использовать обычную шелуху из лука и много специй. Если придерживаться простой технологии приготовления, вы получите коронное блюдо застолья.
Простая идея приготовления опубликована на странице yammy_recepts в Instagram.
Ингредиенты:
сало – 2 кг (часть из спины)
луковой шелухи – 2-3 горсти
целый нелчищенный лук – 1 шт
молотый кардамон – 1 ст.л
черный перец горошком – 20 шт
красный перец – щепотка для варки, для обсыпания по вкусу
соль – 8 ст.л
красный острый перец – на кончике ножа для осыпания и щепотка для варки
чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Залить луковицу водой из такого расчета, что вода должна немного покрывать сало.
2. Добавить лук, соль, черный перец-горошек, красный перец молотый и красный острый, резаный маленькими кусочками, кардамон и поставить кипятить.
3. Нарезать сало (не более 5 см в ширину).
4. Когда вода начнет бурлить – засечь время: кипеть она должна 5 минут, после этого поместить в нее сало и варить 10 минут.
5. Мелко нарезать чеснок или потереть на терке.
6. Смешать перцы между собой: черный молотый, молотый красный и красный молотый кусочками. Любители могут добавить тмин.
7. Когда сало сварилось, достать и дать немного остыть.
8. После этого натереть чесноком и смесью приготовленных специй. При желании сало можно нашпиговать чесноком.
9. Завернуть в фольгу и положить в морозилку.
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