Пряный домашний кетчуп с кислыми яблоками, сливами и свеклой на зиму: делимся необычным рецептом соуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
294
Рецепт густого домашнего кетчупа из помидоров и яблок

Домашний кетчуп – идеальный и главное безопасный соус к мясу, а также его можно добавлять при приготовлении в разные блюда, например в суп, голубцы, если вы любите, чтобы блюдо было поострее.  

Густой кетчуп с помидорами и яблоками

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего кетчупа, который готовится со сливами, яблоками и свеклой. 

Рецепт кетчупа
Видео дня

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг (лучшее "сливка")
  • лук – 0, 5 кг
  • сливы – 0,25 г
  • яблоки кислые – 0,5 кг 
  • свекла – 1 шт. 
  • перец сладкий – 0,5 кг 
  • черный перец – 10 шт. 
  • гвоздика – 2 шт.
  • душистый перец – 5 шт.
  • перец чили – 1 ст. л.
  • сахар – 100 г
  • соль – 1,5 ст. л. 
  • корица – 0,5 ч. л.
  • уксус 9% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи и фрукты. Переложите в кастрюлю, добавьте гвоздику и перец. Варите на среднем огне 1,5 часа (без крышки). 

Свежие помидоры для кетчупа

2. Снимите с огня, перебейте до однородности блендером.

Приготовление кетчупа

3. После готовую массу перетрите через сито, далее в полученному пюре добавьте сахар, соль, корицу и далее уваривайте на маленьком огне без крышки примерно час.

Домашний кетчуп из помидоров, яблок и слив

4. Разлейте кетчуп горячим по стерилизованным банкам и законсервируйте.

Готовый кетчуп

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты