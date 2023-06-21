Домашний кетчуп – идеальный и главное безопасный соус к мясу, а также его можно добавлять при приготовлении в разные блюда, например в суп, голубцы, если вы любите, чтобы блюдо было поострее.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего кетчупа, который готовится со сливами, яблоками и свеклой.

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Ингредиенты:

помидоры – 3 кг (лучшее "сливка")

лук – 0, 5 кг

сливы – 0,25 г

яблоки кислые – 0,5 кг

свекла – 1 шт.

перец сладкий – 0,5 кг

черный перец – 10 шт.

гвоздика – 2 шт.

душистый перец – 5 шт.

перец чили – 1 ст. л.

сахар – 100 г

соль – 1,5 ст. л.

корица – 0,5 ч. л.

уксус 9% – 50 мл

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи и фрукты. Переложите в кастрюлю, добавьте гвоздику и перец. Варите на среднем огне 1,5 часа (без крышки).

2. Снимите с огня, перебейте до однородности блендером.

3. После готовую массу перетрите через сито, далее в полученному пюре добавьте сахар, соль, корицу и далее уваривайте на маленьком огне без крышки примерно час.

4. Разлейте кетчуп горячим по стерилизованным банкам и законсервируйте.

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