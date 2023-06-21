Пряный домашний кетчуп с кислыми яблоками, сливами и свеклой на зиму: делимся необычным рецептом соуса
Домашний кетчуп – идеальный и главное безопасный соус к мясу, а также его можно добавлять при приготовлении в разные блюда, например в суп, голубцы, если вы любите, чтобы блюдо было поострее.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного домашнего кетчупа, который готовится со сливами, яблоками и свеклой.
Ингредиенты:
- помидоры – 3 кг (лучшее "сливка")
- лук – 0, 5 кг
- сливы – 0,25 г
- яблоки кислые – 0,5 кг
- свекла – 1 шт.
- перец сладкий – 0,5 кг
- черный перец – 10 шт.
- гвоздика – 2 шт.
- душистый перец – 5 шт.
- перец чили – 1 ст. л.
- сахар – 100 г
- соль – 1,5 ст. л.
- корица – 0,5 ч. л.
- уксус 9% – 50 мл
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи и фрукты. Переложите в кастрюлю, добавьте гвоздику и перец. Варите на среднем огне 1,5 часа (без крышки).
2. Снимите с огня, перебейте до однородности блендером.
3. После готовую массу перетрите через сито, далее в полученному пюре добавьте сахар, соль, корицу и далее уваривайте на маленьком огне без крышки примерно час.
4. Разлейте кетчуп горячим по стерилизованным банкам и законсервируйте.
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