В прохладную погоду зимой особенно важно поддерживать иммунитет. Это можно сделать с помощью различных полезных и согревающих напитков. К примеру, домашний пряный чай. В его составе только натуральные компоненты, потому все можно легко сделать в домашних условиях. Выходит вкусно и бюджетно.

Идея приготовления пряного согревающего чая опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Ингредиенты:

апельсин

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яблоко

имбирь

корица

анис

гвоздика

мускатный орех

мед

вода

Способ приготовления:

1. Нарезать апельсин, яблоко и имбирь на кольца.

2. Все положить в кастрюлю.

3. Залить водой.

4. Варить 20 минут.

5. Когда немного остынет – добавить мед.

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