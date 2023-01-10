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Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой
В прохладную погоду зимой особенно важно поддерживать иммунитет. Это можно сделать с помощью различных полезных и согревающих напитков. К примеру, домашний пряный чай. В его составе только натуральные компоненты, потому все можно легко сделать в домашних условиях. Выходит вкусно и бюджетно.
Идея приготовления пряного согревающего чая опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.
Ингредиенты:
- апельсин
- яблоко
- имбирь
- корица
- анис
- гвоздика
- мускатный орех
- мед
- вода
Способ приготовления:
1. Нарезать апельсин, яблоко и имбирь на кольца.
2. Все положить в кастрюлю.
3. Залить водой.
4. Варить 20 минут.
5. Когда немного остынет – добавить мед.
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