Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

В прохладную погоду зимой особенно важно поддерживать иммунитет. Это можно сделать с помощью различных полезных и согревающих напитков. К примеру, домашний пряный чай. В его составе только натуральные компоненты, потому все можно легко сделать в домашних условиях. Выходит вкусно и бюджетно.

Идея приготовления пряного согревающего чая опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram.

Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

Ингредиенты:

  • апельсин
Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой
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  • яблоко
Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой
  • имбирь
  • корица
  • анис
Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой
  • гвоздика
  • мускатный орех
Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой
  • мед
  • вода

Способ приготовления:

Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

1. Нарезать апельсин, яблоко и имбирь на кольца.

2. Все положить в кастрюлю.

3. Залить водой.

Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

4. Варить 20 минут.

5. Когда немного остынет – добавить мед.

Пряный натуральный чай: нужно обязательно пить зимой

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