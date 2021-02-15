Суп дня: тайский куриный суп на кокосовом молоке

В рубрике "Суп дня" редакция FoodOboz рассказывает простые рецепты приготовления первых блюд.

Сегодня мы делимся с вами рецептом тайского куриного супа на кокосовом молоке. Пряный и сладковатый, с нотками лемонграсса и каффир-лайма – этот суп станет настоящим гастрономическим путешествием на азиатский континент. Если вы не едите мясо, вы можете заменить курицу сыром тофу, креветками или любыми другими морепродуктами.

куриное филе – 200 г

куриный бульон – 250 мл

кокосовое молоко – 200 мл

свежие шампиньоны – 100 г

грибы шиитаке – горсть

лемонграсс (лимонное сорго) – 1 шт.

листья каффир-лайма – 2 шт.

имбирь – небольшой кусочек

чеснок – 1 зубчик

соус чили – 1 г

перец чили – по вкусу

сахар – по вкусу

рыбный соус – 2 г

соль – по вкусу

морковь – половинка

кинза свежая – для подачи

лайм – для подачи

Вместо курицы в суп можно добавить креветки или тофу. Источник: makingthymeforhealth.com makingthymeforhealth.com

Жидкую часть кокосового молока нагреть с бульоном, добавить крупно порубленный лемонграсс и листья кеффир-лайма. Довести до кипения. Добавить нарезанное кусочками филе курицы. Варить до готовности мяса. Добавить густую часть кокосового молока, нарезанную кружочками морковь, рыбный соус, резанные пластинками грибы, мелко порезанный имбирь, чеснок и чили. Посолить, добавить сахар по вкусу. Варить минут пять. При подаче добавить кинзу и дольку лайма.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить бульон. Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram