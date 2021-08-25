Пшенная крупа не уступает пользой другим: почему ее недооценивают

Якщо ви любите каші, використовуйте не тільки гречку, рис і вівсянку. За моїми спостереженнями, саме ці крупи більш часто вживають. Зверніть увагу на пшоно. Воно виробляється з насіння проса.

Чим корисна ця крупа? Вона не поступається іншим крупам за вмістом білка і вуглеводів. Причому білок має високу біологічну цінність через наявність амінокислот - триптофану, лізину і метіоніну. Калорійність її практично така ж як у пшеничної крупи або гречки. У пшоні міститися вітаміни групи В, в тому числі В1, В6, РР і фолієва кислота. Їх в пшоні не багато, тому що при обробці проса оболонки прибирають. Але є в пшоні бета-каротин, який, власне, забезпечує колір крупи. Чим крупа жовтіша, тим більше бета - каротину. З мінералів багато кремнію, марганцю, міді, молібдену і магнію. Ці елементи необхідні для кісткової і сполучної тканин, покращують стан шкіри і позитивно впливають на нервову систему.

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Пшоно не містить глютену (клейковини), що викликає харчову алергію або важку непереносимість. Тому воно рекомендується при целіакії, пацієнтам, які перебувають на безглютенової дієті. Також пшоно вважають одним з найменш алергенних злаків.

Пшоно має досить високий вміст омега 9 і омега-6 поліненасичених жирних кислот, більше, ніж в інших злаках. Тому пшоняна крупа може гірчити, коли жири починають окислюватися. Чим довше така крупа зберігається, тим більш гіркою стає. Краще купувати пшоно невелику кількість, зберігати його в щільно закритій тарі, в темному і прохолодному місці не більше 9 місяців.

Через досить високий глікемічний індекс пшоняної каші (близько 60) раніше її не радили вживати хворим на діабет і при порушенні толерантності до глюкози. Але дослідження останніх років (джерело: Систематичний огляд і метааналіз потенціалу проса для управління і зниження ризику розвитку цукрового діабету. Журнал Frontiers in Nutrition, липень 2021) показали, що у людей, які страждають на діабет та включають пшоняну кашу в раціон, знижувався рівень глюкози в крові на 12 - 15 відсотків, а рівень глікірованного гемоглобіну (HbA1C) на 17 відсотків. Тому вживання пшоняної каші показано не тільки хворим на цукровий діабет, а й профілактично тим, хто контролює рівень глюкози в крові, тобто... для більшості людства. Діабетикам пшоняну кашу краще варити на воді.

Пшоно також містить харчові волокна і мало простих вуглеводів. Кашу можуть включати в раціон люди, які бажають нормалізувати або підтримувати свою вагу.

Важливо знати, що пшоно містить зобогенні речовини - гойтрогени, які здатні пригнічувати роботу щитовидної залози і знижувати вироблення тиреоїдних гормонів, зменшувати всмоктування йоду. Тому не варто її часто вживати при наявності проблем зі щитовидною залозою. Подібні речовини знаходяться в сої, бобових і капустах. При частому вживанні пшоняної каші можливий розвиток зобної хвороби, але тільки при наявності дефіциту йоду в харчуванні.

З нього готують гарніри, додають в супи. Але найпопулярнішою стравою є куліш. Для козаків і чумаків він служив ситною їжею під час тривалих походів. Звідси його інша назва — польова каша. Куліш і зараз є однією з улюблених народних страв. Ще з пшона готують мамалигу (круто заварену кашу), яку їдять з солоним сиром. Також пшоняні зерна подрібнюють в борошно і так застосовують для приготування хліба і різної випічки.

І все ж головною стравою з проса є пшоняна каша, яку можна варити як на воді, так і з додаванням молока.

З чим поєднується пшоняна каша? Тут велике поле для фантазії. Можна додавати для особливого смаку і поживності молоко, сухофрукти і ягоди. У несолодкі каші - спеції і продукти з яскравим смаком: часник, перець чилі, сир пармезан, цибулю, гриби, печінку. Пшоняну кашу готують з кропом, сиром, гарбузом, додають до неї моркву, помідори, солодкий перець. Розсипчаста пшоняна каша корисний гарнір до м'ясних страв.

Близький родич проса - сорго зернове, ще один корисний злак. Воно дуже невибагливе до умов вирощування, легко росте при високих температурах і не вимагає великої кількості води, тому посухостійке. Його вирощування, як і проса, є екологічно безпечним, не завдає шкоди навколишньому середовищу і дає високі врожаї.

Варто знайти крупам місце в збалансованому повсякденному раціоні. Вони мають велику поживну цінність, повільно засвоюються, продовжують відчуття ситості. Крупи цінний для організму продукт. Включення здорових корисних круп в ваш раціон може допомогти запобігти проблемам зі здоров'ям, таким як серцеві захворювання, діабет, хвороби шлунково-кишкового тракту та інші.

Використовуйте різноманітні крупи у своєму раціоні.

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