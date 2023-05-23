"Птичье молоко" – это любимый многих десерт, который традиционно готовят в виде бисквитного торта. Впрочем, существует альтернатива – желе, в основе которого нет сахара, яиц и не придется выпекать.

В одном из кулинарных блогов (top_havchik_) в Instagram был опубликован рецепт десерта "Птичье молоко", которое вы легко приготовите из ряженки и желатина.

Ингредиенты:

ряженка – 750 мл

желатин – 50 г

молоко – 200 мл

сахарная пудра – 150 г

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ванильный сахар – 1 п

какао – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала залить желатин молоком и подождать, чтобы набух.

2. Отдельно налить ряженку в глубокую миску, добавить сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешать.

3. Набухший желатин растопить на водяной бане с молоком. Получившуюся массу постепенно налить в ряженку. Тщательно перемешать и разделить на две части.

4. В одну часть добавить какао и тщательно перемешать. Шоколадную массу вылить в форму (лучше брать силиконовую), поставить в холодильник и оставить до полного застывания.

5. Когда шоколадная масса застынет, вылить сверху массу из ряженки и снова поставить форму в холодильник на 2-3 часа. Если ряженка за это время успела застыть, ее можно растопить на водяной бане.

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