"Птичье молоко" без выпечки, яиц и сахара: как по-новому приготовить десерт
"Птичье молоко" – это любимый многих десерт, который традиционно готовят в виде бисквитного торта. Впрочем, существует альтернатива – желе, в основе которого нет сахара, яиц и не придется выпекать.
В одном из кулинарных блогов (top_havchik_) в Instagram был опубликован рецепт десерта "Птичье молоко", которое вы легко приготовите из ряженки и желатина.
Ингредиенты:
- ряженка – 750 мл
- желатин – 50 г
- молоко – 200 мл
- сахарная пудра – 150 г
- ванильный сахар – 1 п
- какао – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала залить желатин молоком и подождать, чтобы набух.
2. Отдельно налить ряженку в глубокую миску, добавить сахарную пудру и ванильный сахар. Перемешать.
3. Набухший желатин растопить на водяной бане с молоком. Получившуюся массу постепенно налить в ряженку. Тщательно перемешать и разделить на две части.
4. В одну часть добавить какао и тщательно перемешать. Шоколадную массу вылить в форму (лучше брать силиконовую), поставить в холодильник и оставить до полного застывания.
5. Когда шоколадная масса застынет, вылить сверху массу из ряженки и снова поставить форму в холодильник на 2-3 часа. Если ряженка за это время успела застыть, ее можно растопить на водяной бане.
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