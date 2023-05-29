"Птичье молоко" из желе за 15 минут: делимся самым простым рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт десерта 'Птичье молоко'

Десерты из желе – самое легкое в приготовлении угощение, которое сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты, цитрусовые. 

''Птичье молоко'' без выпечки

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желе – "Птичье молоко", который готовится элементарно.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

Белый слой:

  • сметана – 800 г
  • желатин – 15-20 г
  • сахар – по вкусу 
  • вода – 50 г

Коричневый слой:

  • молоко – 800 мл
  • сахар – 150 г
  • какао – 40 г
  • желатин – 30 г
  • вода – 70 г

Способ приготовления:

1. Сметанная прослойка: залейте желатин водой и оставьте набухать. Взбейте сметану с сахаром до растворения сахара, и добавьте сюда желатин, слегка охлажденный, жидкий. Перемешайте до однородности. Разлейте по формам и поставьте в холодильник на 15-30 минут.

Десерт из желе

2. Коричневая прослойка: желатин залейте водой и оставьте набухать. В кастрюлю насыпьте сахар, какао, перемешайте и постепенно влейте молоко, поставьте на средний огонь и помешивая доведите до растворения сахара. Добавьте (предварительно разогретый в микроволновке или на паровой бане) желатин, перемешайте. Даем массе полностью остыть и разлейте по формам поверх белого желе. Поставьте в холодильник до застывания.

Готовый летний десерт

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