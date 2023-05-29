"Птичье молоко" из желе за 15 минут: делимся самым простым рецептом летнего десерта
Десерты из желе – самое легкое в приготовлении угощение, которое сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты, цитрусовые.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желе – "Птичье молоко", который готовится элементарно.
Ингредиенты:
Белый слой:
- сметана – 800 г
- желатин – 15-20 г
- сахар – по вкусу
- вода – 50 г
Коричневый слой:
- молоко – 800 мл
- сахар – 150 г
- какао – 40 г
- желатин – 30 г
- вода – 70 г
Способ приготовления:
1. Сметанная прослойка: залейте желатин водой и оставьте набухать. Взбейте сметану с сахаром до растворения сахара, и добавьте сюда желатин, слегка охлажденный, жидкий. Перемешайте до однородности. Разлейте по формам и поставьте в холодильник на 15-30 минут.
2. Коричневая прослойка: желатин залейте водой и оставьте набухать. В кастрюлю насыпьте сахар, какао, перемешайте и постепенно влейте молоко, поставьте на средний огонь и помешивая доведите до растворения сахара. Добавьте (предварительно разогретый в микроволновке или на паровой бане) желатин, перемешайте. Даем массе полностью остыть и разлейте по формам поверх белого желе. Поставьте в холодильник до застывания.
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