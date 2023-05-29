Десерты из желе – самое легкое в приготовлении угощение, которое сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты, цитрусовые.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из желе – "Птичье молоко", который готовится элементарно.

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Ингредиенты:

Белый слой:

сметана – 800 г

желатин – 15-20 г

сахар – по вкусу

вода – 50 г

Коричневый слой:

молоко – 800 мл

сахар – 150 г

какао – 40 г

желатин – 30 г

вода – 70 г

Способ приготовления:

1. Сметанная прослойка: залейте желатин водой и оставьте набухать. Взбейте сметану с сахаром до растворения сахара, и добавьте сюда желатин, слегка охлажденный, жидкий. Перемешайте до однородности. Разлейте по формам и поставьте в холодильник на 15-30 минут.

2. Коричневая прослойка: желатин залейте водой и оставьте набухать. В кастрюлю насыпьте сахар, какао, перемешайте и постепенно влейте молоко, поставьте на средний огонь и помешивая доведите до растворения сахара. Добавьте (предварительно разогретый в микроволновке или на паровой бане) желатин, перемешайте. Даем массе полностью остыть и разлейте по формам поверх белого желе. Поставьте в холодильник до застывания.

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