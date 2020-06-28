Четыре вопроса, которые волнуют фанатов сыра

Как правильно есть сыр, с каким вином это лучше делать, нужно ли оставлять на сыре корочку - это одни из самых популярных вопросов, которые любители этого продукта задают известным сыроделам.

Французское издание 20minutes.fr попросили известного в стране производителя сыров Паскаля Байлевера ответить на эти и другие вопросы.

Сыр едят просто или с маслом?

"Маслу я говорю "да", особенно с твердым сыром. Даже если эту привычку раньше критиковали, я считаю, что это хорошая идея. Масло содержит много полезных веществ и витаминов. Также кусочек сухой колбасы усиливает вкус сыра", - считает французский сыродел.

Как сделать правильную сырную тарелку?

Сыров должно быть нечетное количество Getty

Паскаль Байлевер рекомендует для хорошего баланса всегда составлять сырную тарелку из нечетного количества сортов сыра. Если вы берете три, вы можете выбрать один из коровьего молока, один из козьего, а еще один - из овечьего. Или можем подать один большой круг сыра Бри в форме пирога.

Кстати, не забывайте вынимать сыры из холодильника, по крайней мере, за два часа до подачи на стол, "чтобы вкусы разбудились".

Должны ли мы оставить корку?

Некоторые сырные корочки являются составной частью продукта Getty

Есть те, кто ест сырную корку, а также те, кто выбрасывает ее. Можете ли вы съесть кожуру сыра или нет? "Это зависит от вкуса", - говорит Паскаль Байлевер. Он уверен, что если мы едим камамбер, бри или козий сыр, корочка которых является частью сыра, то она должна съедаться. А если мы говорим о твердых сырах, то здесь ситуация другая. Это своеобразная оболочка для сыра, которая служит ему в течение года, и двух. Она не имеет особого вкуса и может быть выброшена.

Что мы пьем? Красное вино обязательно?

Нет четких правил, какое вино сочетается с сыром Getty

Нет, и не стесняйтесь с сыром пробовать другие напитки. С разными сортами сыра можно пить и сухие белые вина, и цветочные полусладкие, и шампанское. Можно, например, попробовать камамбер из Нормадии с очень хорошим фермерским яблочным сидром.

Как сообщал OBOZREVATEL, людям, страдающим гипертонией, чтобы не подвергать свой организм опасности, нужно отказаться от чрезмерного употребления сыра "Рокфор".

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