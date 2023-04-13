Пасха уже совсем скоро. И для тех, кто хочет порадовать всю семью домашней ароматной выпечкой существует очень интересный рецепт – паска на молоке с изюмом и сушеной клюквой. По этой технологии тесто получится очень пышным, равномерно пропечется, а дополнить готовые изделия можно домашней белой глазурью.

Идеей приготовления пышной паски с изюмом на молоке поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi_vova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 450 мл

яйца – 525 г (почти 10 шт + 3-4 на глазурь)

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сахар – 550 г (плюс 260 на глазурь)

соль – 4 г

сливочное масло – 400 г

мука – 1500 г

дрожжи – 27 г

изюм и сушеная клюква – 400-500 г

ванилин – 2 г

Способ приготовления:

1. В большом сотейнике разогреть молоко, чтобы оно было не горячим, а теплым.

2. Добавить 50 г сахара и 200 г муки.

3. Вымешать все до однородной массы.

4. Высыпать в теплую смесь сухие дрожжи, перемешать, оставить в теплом месте на 15-20 минут. Если дрожжи заработали – масса должна хорошо подняться. При необходимости можно прибавить еще 30%.

5. Вяленую клюкву с изюмом залить кипятком и дать постоять 10-15 минут, слить жидкость.

6. Выбить 10 средних яиц в миску, размешать, добавить опару, снова перемешать, добавить еще 1300 г муки. Тесто будет немного жидким. Идеально подойдет высокобелковая мука для хлеба (12-13 г белка на 100 г).

7. Все хорошо перемешать.

8. Отставить на 40 минут в теплое место.

9. Достать тесто и добавить нарезанное кубиками сливочное масло комнатной температуры и хорошо вымешать.

10. Добавить изюм и клюкву, хорошо перемешать.

11. Смазать маслом стол и формы для пасок.

12. Разделить тесто на 8 частей, разложить по формам.

13. Поставить в теплую духовку подниматься (температура должна быть не более 35 градусов, чтобы не убить дрожжи). Оставить на 3 часа.

14. В процессе косточкой смочить поверхность пояса водой, чтобы они не сохли. Изделия должны увеличиться в 3,5-4 раза.

15. Выпекать при температуре 165 градусов с конвекцией 40 минут.

16. Охладить готовые изделия.

17. За это время приготовить глазурь.

18. Взбить 130 г белка, порционно добавить 260 г сахара (лучше использовать сахарную пудру) и несколько капель лимона или уксуса.

19. Украсить паски, погружая их верхушкой в глазурь. Выровнять ложкой. Для декора можно использовать шарики и сушеные ягоды.

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