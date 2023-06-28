Пышная "Шарлотка" к чаю: рассказываем, как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пышная 'Шарлотка' к чаю: рассказываем, как приготовить идеальное тесто

Самый вкусный яблочный пирог – "Шарлотка". Готовить ее можно по-разному, добавляя яблоки в тесто, а можно просто выкладывать сверху на тесто. Важно, сделать густое и однородное тесто.

Домашний яблочный пирог

Кулинар Евгений поделилась в Instagram рецептом пышной и удачной "Шарлотки", которая готовится из самого простого теста.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • яйца – 3-4-5 шт.
  • сахар
  • мука
  • щепотка соли
  • разрыхлитель – 1ч. л.
  • яблоки – 3-4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Разбиваем яйца, добавьте сахар, соль и разрыхлитель и еще раз сбиваем. Должна быть очень воздушная масса, как мусс.

Тесто для пирога

2. Яблоки можно чистить, можно нет. Все зависит от сорта. Порежьте крупным кубиком. И тоже осторожно введите в тесто.

Яблоки для теста

3. Форму застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте пирог 30-40 минут при 180С.

Готовый пирог

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