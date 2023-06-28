Самый вкусный яблочный пирог – "Шарлотка". Готовить ее можно по-разному, добавляя яблоки в тесто, а можно просто выкладывать сверху на тесто. Важно, сделать густое и однородное тесто.

Кулинар Евгений поделилась в Instagram рецептом пышной и удачной "Шарлотки", которая готовится из самого простого теста.

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Ингредиенты:

яйца – 3-4-5 шт.

сахар

мука

щепотка соли

разрыхлитель – 1ч. л.

яблоки – 3-4-5 шт.

Способ приготовления:

1. Разбиваем яйца, добавьте сахар, соль и разрыхлитель и еще раз сбиваем. Должна быть очень воздушная масса, как мусс.

2. Яблоки можно чистить, можно нет. Все зависит от сорта. Порежьте крупным кубиком. И тоже осторожно введите в тесто.

3. Форму застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте пирог 30-40 минут при 180С.

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