"Шарлотка" – один из самых простых и вкусных яблочных пирогов, который можно готовить с содой и без. Самое важное – сделать удачное тесто, в которое не нужно добавлять много сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Шарлотка", который будет идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

яблоки – 4-5 шт.

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

растительное масло – 45 г

пшеничная мука – 150 г

разрыхлитель – 8 г

соль – 1/4 ч. л.

сахар с натуральной ванилью

Способ приготовления:

1. Очистите от кожуры три яблока и нарежьте кубиками (1 см). Оставшиеся яблоки почистите от сердцевины и тонко нарежьте на лепестки, полейте лимонным соком, чтобы они не потемнели.

2. Взбейте миксером яйца с сахаром и солью в белую пену, в конце постепенно влейте масло. Далее добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно с помощью лопатки перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто.

3. Добавьте нарезанные кубиками яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек яблока был в тесте. Вылейте смесь в форму для выпечки, сверху выложите лепестки яблок и поставьте в предварительно разогретую до 180°С духовку на 50-55 минут.

4. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из пирога.

Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.

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