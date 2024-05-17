Пышная "Шарлотка": самый простой яблочный домашний пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пышная 'Шарлотка': самый простой яблочный домашний пирог к чаю

"Шарлотка" – один из самых простых и вкусных яблочных пирогов, который можно готовить с содой и без. Самое важное – сделать удачное тесто, в которое не нужно добавлять много сахара. 

Пышная ''Шарлотка''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога "Шарлотка", который будет идеальным десертом к чаю. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • яблоки – 4-5 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • растительное масло – 45 г
  • пшеничная мука – 150 г
  • разрыхлитель – 8 г 
  • соль – 1/4 ч. л.
  • сахар с натуральной ванилью

Способ приготовления: 

1. Очистите от кожуры три яблока и нарежьте кубиками (1 см). Оставшиеся яблоки почистите от сердцевины и тонко нарежьте на лепестки, полейте лимонным соком, чтобы они не потемнели. 

Яблоки для пирога

2. Взбейте миксером яйца с сахаром и солью в белую пену, в конце постепенно влейте масло. Далее добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно с помощью лопатки перемешайте, чтобы получилось гладкое тесто.

Тесто для пирога

3. Добавьте нарезанные кубиками яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек яблока был в тесте. Вылейте смесь в форму для выпечки, сверху выложите лепестки яблок и поставьте в предварительно разогретую до 180°С духовку на 50-55 минут.

Сколько выпекать пирог

4. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из пирога.

Приготовление пирога

Готовый пирог остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Готовый пирог

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