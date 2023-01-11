Пышная сырная запеканка без муки и сахара для завтрака: чем заменить главные ингредиенты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
933
Рецепт вкусной творожной запеканки

Лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – творожная запеканка. Для того, чтобы он была пышной и однородной, добавьте в основу яйца, а также сметану. Муку можно заменить манкой, а сахар – медом или сахарозаменителем.

Вкусная запеканка для завтрака

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, творожной запеканки с изюмом, ванилью, которая готовится без сахара и муки.

Рецепт запеканки
Видео дня

Ингредиенты:

  • творог – 300 г
  • яйца – 1 шт.
  • манка – 2 ст. л.
  • сметана – 3 ст. л.
  • сахарозаменитель или мед – по вкусу
  • ванилин – по вкусу
  • изюм

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с сахаром, манкой, добавьте яйца, сахарозаменитель, ванилин и хорошо перебейте все до однородности.

Приготовление основы для запеканки

2. В готовую смесь добавьте изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10-15 минут, перемешайте.

Изюм для основы

3. Готовое тесто выложите в форму и выпекайте в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут.

Приготовление запеканки

Когда корочка станет золотистой, выключите духовку и немного откройте дверцу и оставьте запеканку в духовке еще на 10 минут.

Готовая запеканка

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты