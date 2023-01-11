Лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – творожная запеканка. Для того, чтобы он была пышной и однородной, добавьте в основу яйца, а также сметану. Муку можно заменить манкой, а сахар – медом или сахарозаменителем.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, творожной запеканки с изюмом, ванилью, которая готовится без сахара и муки.

Видео дня

Ингредиенты:

творог – 300 г

яйца – 1 шт.

манка – 2 ст. л.

сметана – 3 ст. л.

сахарозаменитель или мед – по вкусу

ванилин – по вкусу

изюм

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с сахаром, манкой, добавьте яйца, сахарозаменитель, ванилин и хорошо перебейте все до однородности.

2. В готовую смесь добавьте изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10-15 минут, перемешайте.

3. Готовое тесто выложите в форму и выпекайте в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут.

Когда корочка станет золотистой, выключите духовку и немного откройте дверцу и оставьте запеканку в духовке еще на 10 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: