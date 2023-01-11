Пышная сырная запеканка без муки и сахара для завтрака: чем заменить главные ингредиенты
Лучшее блюдо для полезного, сытного и вкусного завтрака – творожная запеканка. Для того, чтобы он была пышной и однородной, добавьте в основу яйца, а также сметану. Муку можно заменить манкой, а сахар – медом или сахарозаменителем.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной, творожной запеканки с изюмом, ванилью, которая готовится без сахара и муки.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- яйца – 1 шт.
- манка – 2 ст. л.
- сметана – 3 ст. л.
- сахарозаменитель или мед – по вкусу
- ванилин – по вкусу
- изюм
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с сахаром, манкой, добавьте яйца, сахарозаменитель, ванилин и хорошо перебейте все до однородности.
2. В готовую смесь добавьте изюм, который нужно предварительно замочить в воде на 10-15 минут, перемешайте.
3. Готовое тесто выложите в форму и выпекайте в разогретой до 180 С духовке 35-40 минут.
Когда корочка станет золотистой, выключите духовку и немного откройте дверцу и оставьте запеканку в духовке еще на 10 минут.
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