Вместо разнообразных тортов можно приготовить простую клубничную запеканку. Это именно то, что нужно к чаю. Тесто элементарное, потому что его нужно просто сбить до однородности.

Идея приготовления сладкой сырной запеканки с клубникой опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Тесто получается очень пышным.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 9% – 600 г

яйца – 3 шт.

сметана 20% – 60 г

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мед – 70 г

крахмал кукурузный – 40 г

цедра 1 лимона

соль – щепотка

ванилин

Дополнительные ингредиенты:

клубника

сахарная пудра

мед

мята

Способ приготовления:

1. Белки отделить от желтков.

2. Сыр, желтки, сметану, крахмал, цедру лимона, ванилин взбить блендером до однородности.

3. Белки взбить с солью до густой пены.

4. Добавить мед и взбить до мягких пиков.

5. В творожную массу выложить белки в 3 подхода и осторожно перемешать.

6. Дно формы застелить пергаментной бумагой.

7. Бока смазать маслом гхи или сливочным маслом.

8. Выложить творожную массу в форму.

9. Сверху разложить половинки клубники.

10. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут до золотистого цвета.

11. Когда остынет – перенести на блюдо, присыпать сахарной пудрой.

12. Полить медом и украсить листочками мяты.

13. Нарезать порционно.

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