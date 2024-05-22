Пышная сырная запеканка с клубникой: как приготовить вкусный сезонный десерт
Вместо разнообразных тортов можно приготовить простую клубничную запеканку. Это именно то, что нужно к чаю. Тесто элементарное, потому что его нужно просто сбить до однородности.
Идея приготовления сладкой сырной запеканки с клубникой опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak nata в Instagram. Тесто получается очень пышным.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 9% – 600 г
- яйца – 3 шт.
- сметана 20% – 60 г
- мед – 70 г
- крахмал кукурузный – 40 г
- цедра 1 лимона
- соль – щепотка
- ванилин
Дополнительные ингредиенты:
- клубника
- сахарная пудра
- мед
- мята
Способ приготовления:
1. Белки отделить от желтков.
2. Сыр, желтки, сметану, крахмал, цедру лимона, ванилин взбить блендером до однородности.
3. Белки взбить с солью до густой пены.
4. Добавить мед и взбить до мягких пиков.
5. В творожную массу выложить белки в 3 подхода и осторожно перемешать.
6. Дно формы застелить пергаментной бумагой.
7. Бока смазать маслом гхи или сливочным маслом.
8. Выложить творожную массу в форму.
9. Сверху разложить половинки клубники.
10. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут до золотистого цвета.
11. Когда остынет – перенести на блюдо, присыпать сахарной пудрой.
12. Полить медом и украсить листочками мяты.
13. Нарезать порционно.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: