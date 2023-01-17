Пышная творожная запеканка без муки и сахара на завтрак: что обязательно добавить
Творожная запеканка – это вкусное, полезное и сытное блюдо для завтрака, а также альтернатива многим десертам. Ее можно по-разному приготовить: с манкой, яблоками, изюмом или даже тыквой, а также без яиц, муки и сахара, заменяя ингредиенты другими.
В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт творожной запеканки, для которой не нужно использовать сахар и муку. В основу для блюда советуют добавить немного сметаны для того, чтобы готовая запеканка была пышной и имела однородную кремовую консистенцию.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- сметана – 3 ст. л.
- сахарозаменитель\мед
- ванилин
- изюм
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты, кроме изюма. Взбить все блендером до однородной кремовой смеси.
2. Изюм залить кипятком и оставить на 10-15 минут. После – промыть, просушить и добавить в творожную массу.
3. Получившуюся массу выложить в форму. Запекать в духовке при температуре 180 градусов духовку на 35-40 минут.
4. Когда корочка станет золотистой, выключить духовку, немного открыть дверцу и оставить запеканку еще на 10 минут.
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