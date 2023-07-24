Домашняя творожная запеканка – лучшее блюдо для завтрака, а также отличная альтернатива сырникам. Чтобы запеканка была пышной, в основу добавьте вместо муки манку.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной пышной творожной запеканки с изюмом, ванильным сахаром и цедрой.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 350 г

молоко – 100 г

манка – 50 г

изюм – 50 г

сахар – 50 г

яйца – 2 шт.

ванильный сахар

цедра половины лимона

сливочное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Залейте манку молоком и отставьте на 10 минут.

2. Перетрите творог блендером в однородную массу, добавьте манку с молоком, сахар, яйца и перемешайте.

3. Изюм замочите в кипятке.

4. Выложите изюм в творожную основу, добавьте цедру лимона, ванильный сахар и перемешайте.

5. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом и чуть смазанную маслом. Выпекайте 40 минут при температуре 190 С.

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