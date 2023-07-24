Пышная творожная запеканка как в детстве: рецепт удачного блюда без муки
Домашняя творожная запеканка – лучшее блюдо для завтрака, а также отличная альтернатива сырникам. Чтобы запеканка была пышной, в основу добавьте вместо муки манку.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной пышной творожной запеканки с изюмом, ванильным сахаром и цедрой.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 350 г
- молоко – 100 г
- манка – 50 г
- изюм – 50 г
- сахар – 50 г
- яйца – 2 шт.
- ванильный сахар
- цедра половины лимона
- сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Залейте манку молоком и отставьте на 10 минут.
2. Перетрите творог блендером в однородную массу, добавьте манку с молоком, сахар, яйца и перемешайте.
3. Изюм замочите в кипятке.
4. Выложите изюм в творожную основу, добавьте цедру лимона, ванильный сахар и перемешайте.
5. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом и чуть смазанную маслом. Выпекайте 40 минут при температуре 190 С.
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