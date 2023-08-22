Пышная творожная запеканка с маком и без муки: будет очень легкой
Один из лучших вариантов вкусного и полезного завтрака – творожная запеканка. Для яркого вкуса в основу можно добавить вишни, огрехи, мак, изюм. А для того, чтобы запеканка была пышной, добавьте вместо муки манку.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом творожной запеканки с маком и без муки, которая будет пышной и удачной.
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- сухофрукты – 70 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 200 г
- сахар – 3 ст. л.
- мак – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- манка – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сухофрукты залейте горячей водой, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
2. К сыру добавьте яйца, сметану, сахар и щепотку соли. После перебейте блендера до однородной консистенции. Получается очень нежная рыхлая масса. Добавьте манку, мак и сухофрукты. Перемешайте и дайте настояться 10-15 минут.
3. Готовую массу переложите в форму застланную пергаментом или смазанную сливочным маслом, разровняйте.
4. Выпекайте 30-40 минут при 180 С.
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