Пышная творожная запеканка с маком и без муки: будет очень легкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Творожная запеканка

Один из лучших вариантов вкусного и полезного завтрака – творожная запеканка. Для яркого вкуса в основу можно добавить вишни, огрехи, мак, изюм. А для того, чтобы запеканка была пышной, добавьте вместо муки манку.

Домашняя творожная запеканка

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом творожной запеканки с маком и без муки, которая будет пышной и удачной.

Рецепт запеканки
Видео дня

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • сухофрукты – 70 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 200 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • мак – 2 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • манка – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сухофрукты залейте горячей водой, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Сухофрукты для запеканки

2. К сыру добавьте яйца, сметану, сахар и щепотку соли. После перебейте блендера до однородной консистенции. Получается очень нежная рыхлая масса. Добавьте манку, мак и сухофрукты. Перемешайте и дайте настояться 10-15 минут.

Основа для блюда

3. Готовую массу переложите в форму застланную пергаментом или смазанную сливочным маслом, разровняйте.

Сколько выпекать запеканку

4. Выпекайте 30-40 минут при 180 С.

Готовая запеканка

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты