Сырная запеканка – это блюдо на любой случай. Она может быть полноценным завтраком, перекусом или просто десертом. А если воспользоваться следующей технологией – вам не придется добавлять муку, поэтому выпечка будет еще не очень калорийной.

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Идея приготовления полезной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (kotlet tkaa) в Instagram. Очень вкусно добавить внутрь сочные нектарины.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 250 г

финики – 5-7 шт.

манка – 2 ст.л.

яйца – 3 шт.

нектарин – 1 шт.

сметана – 20-30 г

Способ приготовления:

1. Творог, финики и яйца взбить до однородной массы.

2. Добавить манку и перемешать еще раз.

3. Форму смазать сливочным маслом и присыпать манкой.

3. На дно формы выложить нарезанный нектарин.

4. Выложить творожную массу, а сверху по всей плоскости замазать сметаной, чтобы запеканка не потрескалась.

5. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут.