Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

Сырная запеканка – это блюдо на любой случай. Она может быть полноценным завтраком, перекусом или просто десертом. А если воспользоваться следующей технологией – вам не придется добавлять муку, поэтому выпечка будет еще не очень калорийной.

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Идея приготовления полезной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (kotlet tkaa) в Instagram. Очень вкусно добавить внутрь сочные нектарины.

Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 250 г
  • финики – 5-7 шт.
  • манка – 2 ст.л.
  • яйца – 3 шт.
  • нектарин – 1 шт.
  • сметана – 20-30 г

Способ приготовления:

Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

1. Творог, финики и яйца взбить до однородной массы.

Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

2. Добавить манку и перемешать еще раз.

Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

3. Форму смазать сливочным маслом и присыпать манкой.

3. На дно формы выложить нарезанный нектарин.

Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент

4. Выложить творожную массу, а сверху по всей плоскости замазать сметаной, чтобы запеканка не потрескалась.

5. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут.

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