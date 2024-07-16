Пышная творожная запеканка с нектарином без муки: чем заменить ингредиент
Сырная запеканка – это блюдо на любой случай. Она может быть полноценным завтраком, перекусом или просто десертом. А если воспользоваться следующей технологией – вам не придется добавлять муку, поэтому выпечка будет еще не очень калорийной.
Идея приготовления полезной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Жанны Гуменюк (kotlet tkaa) в Instagram. Очень вкусно добавить внутрь сочные нектарины.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 250 г
- финики – 5-7 шт.
- манка – 2 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- нектарин – 1 шт.
- сметана – 20-30 г
Способ приготовления:
1. Творог, финики и яйца взбить до однородной массы.
2. Добавить манку и перемешать еще раз.
3. Форму смазать сливочным маслом и присыпать манкой.
3. На дно формы выложить нарезанный нектарин.
4. Выложить творожную массу, а сверху по всей плоскости замазать сметаной, чтобы запеканка не потрескалась.
5. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут.