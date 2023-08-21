Чтобы обычная творожная запеканка была сладкой и сочной – в тесто следует добавить персики. К тому же, именно сейчас сезон, поэтому они самые вкусные. Десерт будет очень легким и воздушным.

Идея приготовления летней творожной запеканки с персиками опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить орехи и шоколад.

Ингредиенты:

сыр – 700 г

сливочный творог – 170 г

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яйца – 3 шт.

сливки 20% – 100 мл

ванильный сахар – 1 ч.л.

мед – 2 ст.л.

персики – 4 шт.

карамельный сироп – 30 мл.

сливочное масло – 10 г (1 ч.л)

черный шоколад – 50 г для посыпки

орешки – горстка (любые)

Способ приготовления:

1. Для основания соединить творог, яйца, сливочный сыр, ванильный сахар, мед. Взбить блендером до однородной массы.

2. Добавить сливки, перемешать ложкой.

3. Персики нарезать половинками или четвертинками.

4. Тушить на сливочном масле с карамельным соусом 3 минутки на сковороде.

5. Оставить для охлаждения.

6. В форму для запекания на дно положить пергамент.

7. Выложить половинки персиков серединой вниз.

8. Посыпать орешками на дно и полить немного карамельным соусом.

9. Налить творожную основу.

10. Выпекать в разогретой духовке 60 минут при температуре 160 градусов.

11. Достать и оставить остывать 2-3 часа в прохладном месте.

12. Перевернуть на тарелку.

13. Натереть сверху шоколад.

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