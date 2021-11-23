Пышная запеканка без муки: фудблогеры поделились секретами приготовления
Творожная запеканка – один из вариантов вкусного и сытного завтрака, который вы с легкостью приготовите за считанные минуты. К тому же это еще и полезное блюдо, основой которого является творог. Стоит отметить, что в тесто можно добавить сезонные ягоды, которые придадут ей особый вкус.
Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, которая элементарно готовится.
Секреты приготовления:
перед тем, как добавить манку в тесто – залейте ее молоком
нужно правильно перемешивать тесто, чтобы оно насытилось кислородом
Ингредиенты:
творог – 500 г
теплое молоко – 100 мл
яйца – 1 шт.
манка – 3 ст. л.
сахар – 5 ст. л.
ваниль – щепотка
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Добавьте в молоко манку и оставь на 3 минуты, чтобы он набухла.
2. К творогу добавь яйцо, сахар, затем влей манку с молоком, все пробей блендером до однородности.
3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите творожную массу.
4. Отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
Готовую запеканку можно подавать со сметаной, йогуртом, ягодами, сладкими соусами.
Творожная запеканка с крахмалом по рецепту фудблогера Людмилы ( lodochkaa1)
Ингредиенты:
творог – 500 г
яйца – 3 шт.
сметана 60 г
крахмал – 50 г
соль – щепотка
мед – 80 г
Способ приготовления:
1. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, крахмал, соль, мед. Переложите все в блендер и измельчите до однородности.
2. Готовое тесто вылейте в форму и отправьте в духовку на 35-40 мин на 180 С.
Готовое блюдо лучше всего подавать с ягодами.
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