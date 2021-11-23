Пышная запеканка без муки: фудблогеры поделились секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
4,7 т.
Творожная запеканка

Творожная запеканка – один из вариантов вкусного и сытного завтрака, который вы с легкостью приготовите за считанные минуты. К тому же это еще и полезное блюдо, основой которого является творог. Стоит отметить, что в тесто можно добавить сезонные ягоды, которые придадут ей особый вкус.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, которая элементарно готовится.

Рецепт запеканки

Секреты приготовления:

  • перед тем, как добавить манку в тесто – залейте ее молоком

  • нужно правильно перемешивать тесто, чтобы оно насытилось кислородом

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Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • теплое молоко – 100 мл

  • яйца – 1 шт.

  • манка – 3 ст. л.

  • сахар – 5 ст. л.

  • ваниль – щепотка

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Домашняя запеканка

1. Добавьте в молоко манку и оставь на 3 минуты, чтобы он набухла.

2. К творогу добавь яйцо, сахар, затем влей манку с молоком, все пробей блендером до однородности.

3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите творожную массу.

4. Отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

Готовую запеканку можно подавать со сметаной, йогуртом, ягодами, сладкими соусами.

Творожная запеканка с ягодами и без грамма муки

Творожная запеканка с крахмалом по рецепту фудблогера Людмилы ( lodochkaa1)

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • яйца – 3 шт.

  • сметана 60 г

  • крахмал – 50 г

  • соль – щепотка

  • мед – 80 г

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, крахмал, соль, мед. Переложите все в блендер и измельчите до однородности.

2. Готовое тесто вылейте в форму и отправьте в духовку на 35-40 мин на 180 С.

Готовое блюдо лучше всего подавать с ягодами.

Запеканка с ягодами

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