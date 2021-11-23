Пышная запеканка без муки: фудблогеры поделились секретами приготовления

Творожная запеканка – один из вариантов вкусного и сытного завтрака, который вы с легкостью приготовите за считанные минуты. К тому же это еще и полезное блюдо, основой которого является творог. Стоит отметить, что в тесто можно добавить сезонные ягоды, которые придадут ей особый вкус.

Фудблогер katyamull поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной запеканки, которая элементарно готовится.

Секреты приготовления:

перед тем, как добавить манку в тесто – залейте ее молоком

нужно правильно перемешивать тесто, чтобы оно насытилось кислородом

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Ингредиенты:

творог – 500 г

теплое молоко – 100 мл

яйца – 1 шт.

манка – 3 ст. л.

сахар – 5 ст. л.

ваниль – щепотка

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Добавьте в молоко манку и оставь на 3 минуты, чтобы он набухла.

2. К творогу добавь яйцо, сахар, затем влей манку с молоком, все пробей блендером до однородности.

3. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите творожную массу.

4. Отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

Готовую запеканку можно подавать со сметаной, йогуртом, ягодами, сладкими соусами.

Творожная запеканка с крахмалом по рецепту фудблогера Людмилы ( lodochkaa1)

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сметана 60 г

крахмал – 50 г

соль – щепотка

мед – 80 г

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, крахмал, соль, мед. Переложите все в блендер и измельчите до однородности.

2. Готовое тесто вылейте в форму и отправьте в духовку на 35-40 мин на 180 С.

Готовое блюдо лучше всего подавать с ягодами.

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