Если вы хотите получить именно пышные блины – для теста отлично подойдет кефир. Но его недостаточно просто вылить. Кефир должен быть необходимой температуры – именно тогда изделия получатся идеальными, и на тесте образуются дырочки.

Идея приготовления заварных блинов на кефире опубликована на странице фудблогера Ольги Павленко (opium_foodie) в Instagram.

Ингредиенты:

300 мл теплого кефира

3 яйца

1 ч.л. соли

3 ст.л. сахара

300 г муки

2 стакана кипятка (500 мл)

сливочное масло для смазки блинов

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Способ приготовления:

1. В кефир добавляем яйца, сахар, соль.

2. Тщательно перемешиваем венчиком.

3. Просеиваем муку.

4. Перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться довольно густое.

5. Затем вливаем кипяток.

6. Перемешиваем.

7. Получаем гладкое, однородное и жидкое тесто.

8. Жарим.

9. Смазываем каждый блинчик маслом.

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