Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

Если вы хотите получить именно пышные блины – для теста отлично подойдет кефир. Но его недостаточно просто вылить. Кефир должен быть необходимой температуры – именно тогда изделия получатся идеальными, и на тесте образуются дырочки.

Идея приготовления заварных блинов на кефире опубликована на странице фудблогера Ольги Павленко (opium_foodie) в Instagram.

Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

Ингредиенты:

  • 300 мл теплого кефира
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 3 ст.л. сахара
  • 300 г муки
  • 2 стакана кипятка (500 мл)
  • сливочное масло для смазки блинов
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Способ приготовления:

Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

1. В кефир добавляем яйца, сахар, соль.

2. Тщательно перемешиваем венчиком.

Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

3. Просеиваем муку.

4. Перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться довольно густое.

Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

5. Затем вливаем кипяток.

6. Перемешиваем.

7. Получаем гладкое, однородное и жидкое тесто.

Пышные блины с дырочками: как правильно заливать кефир в тесто

8. Жарим.

9. Смазываем каждый блинчик маслом.

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