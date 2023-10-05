Домашние булочки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было воздушным, кулинары советуют добавлять в тесто сливочное масло комнатной температуры.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, пышных домашних булочек с яблоками, основа для которых – дрожжевое тесто.

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Ингредиенты:

Теплое молоко – 200 мл

Яйца – 3 шт.

Мука – 590 г

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 60 г

Дрожжи – 8 г

Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

Яблоки – 550 г

Вода – 100 мл

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 100 г

Корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте теплое молоко с дрожжами, хорошо перемешайте. Добавьте яйца, муку, сливочное масло и замесите тесто.

2. Готовое тесто выложите в миску, накройте и оставьте на 1 час подойти.

3. Яблоки почистите, порежьте и обжарьте с сахаром на сковороде, добавьте сливочное масло и корицу, перебейте погружным блендером и доведите готовую массу до кипения.

4. Из теста сделайте шарики, каждый раскатайте и выложите во внутрь яблочную начинку, придайте им форму рогалика.

5. Выпекайте 30-40 минут при 180 С.