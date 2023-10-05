Пышные булочки, как пух с необычной яблочной начинкой: рецепт самого удачного дрожжевого теста
Домашние булочки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было воздушным, кулинары советуют добавлять в тесто сливочное масло комнатной температуры.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, пышных домашних булочек с яблоками, основа для которых – дрожжевое тесто.
Ингредиенты:
- Теплое молоко – 200 мл
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 590 г
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 60 г
- Дрожжи – 8 г
- Соль – 0,5 ч. л.
Начинка:
- Яблоки – 550 г
- Вода – 100 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 100 г
- Корица – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Опара: смешайте теплое молоко с дрожжами, хорошо перемешайте. Добавьте яйца, муку, сливочное масло и замесите тесто.
2. Готовое тесто выложите в миску, накройте и оставьте на 1 час подойти.
3. Яблоки почистите, порежьте и обжарьте с сахаром на сковороде, добавьте сливочное масло и корицу, перебейте погружным блендером и доведите готовую массу до кипения.
4. Из теста сделайте шарики, каждый раскатайте и выложите во внутрь яблочную начинку, придайте им форму рогалика.
5. Выпекайте 30-40 минут при 180 С.