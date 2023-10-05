Пышные булочки, как пух с необычной яблочной начинкой: рецепт самого удачного дрожжевого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
330
Домашние булочки с начинкой

Домашние булочки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Для того, чтобы тесто было воздушным, кулинары советуют добавлять в тесто сливочное масло комнатной температуры. 

Домашние булочки с начинкой

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных, пышных домашних булочек с яблоками, основа для которых – дрожжевое тесто. 

Как приготовить идеальное тесто для булочек
Видео дня

Ингредиенты:

  • Теплое молоко – 200 мл
  • Яйца – 3 шт. 
  • Мука – 590 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 60 г
  • Дрожжи – 8 г
  • Соль – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • Яблоки – 550 г
  • Вода – 100 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 100 г
  • Корица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте теплое молоко с дрожжами, хорошо перемешайте. Добавьте яйца, муку, сливочное масло и замесите тесто. 

Приготовление теста

2. Готовое тесто выложите в миску, накройте и оставьте на 1 час подойти.

Готовое тесто

3. Яблоки почистите, порежьте и обжарьте с сахаром на сковороде, добавьте сливочное масло и корицу, перебейте погружным блендером и доведите готовую массу до кипения. 

Яблочная начинка

4. Из теста сделайте шарики, каждый раскатайте и выложите во внутрь яблочную начинку, придайте им форму рогалика. 

Сколько выпекать булочки с яблочной начинкой

5. Выпекайте 30-40 минут при 180 С. 

Готовые булочки

Сейчас мы готовим

Все рецепты