Пышные булочки с малиной к чаю: как приготовить сезонный десерт
Свежие сезонные ягоды можно использовать в качестве начинки для разнообразной выпечки. Очень удачной идеей будет сделать булочки с малиной. Они получаются очень пышными и сочными, ведь готовятся из дрожжевого теста.
Идея приготовления рыхлых булочек с малиной опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выпекаются они всего 15-20 минут.
Ингредиенты для теста:
- 150 мл молока
- 80 г сахара
- 1/3 ч.л. ванили
- 20 г свежих дрожжей
- 60 г сливочного масла.
- 1/3 ч.л. соли
- 2 средних яйца
- 470 г муки
Ингредиенты для начинки:
- 350 г ягод/фруктов
- 100 г сахара (по вкусу)
- 30 г крахмала + 40 г воды
Ингредиенты для крема:
- 150 г крем-сыра (густой сметаны)
- 50 г сахарной пудры
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавляем сахар, ванильный сахар и 20 грамм живых дрожжей.
2. Затем добавляем растопленное сливочное масло, соль, выбиваем 2 яйца.
3. Еще раз перемешиваем и просеиваем примерно 470 г муки.
4. Замешиваем тесто.
5. Смазываем миску маслом, выкладываем и оставляем в теплом месте на 30 минут.
6. Для начинки к ягодам добавляем 100 г сахара и готовим 5-10 минут на среднем огне. Затем в крахмал добавляем 40 г воды. Перемешиваем и постепенно добавляем в малину.
7. Накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.
8. Когда тесто подойдет – вымешиваем его и оставляем еще на 5-10 минут.
9. Тоненько раскатываем, смазываем малиной и заворачиваем в рулет.
10. Разрезаем с помощью нити и выкладываем на пергамент.
11. Накрываем и оставляем в теплом месте на 10-15 минут, чтобы булочки хорошо подошли.
12. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.
13. Пока булочки выпекаются – смешиваем 150 г крем-сырая или густой сметаны, сахарную пудру и сливочное масло.
14. Горячие спеченные булочки смазываем кремом.
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