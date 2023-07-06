Свежие сезонные ягоды можно использовать в качестве начинки для разнообразной выпечки. Очень удачной идеей будет сделать булочки с малиной. Они получаются очень пышными и сочными, ведь готовятся из дрожжевого теста.

Идея приготовления рыхлых булочек с малиной опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выпекаются они всего 15-20 минут.

Ингредиенты для теста:

150 мл молока

80 г сахара

1/3 ч.л. ванили

Видео дня

20 г свежих дрожжей

60 г сливочного масла.

1/3 ч.л. соли

2 средних яйца

470 г муки

Ингредиенты для начинки:

350 г ягод/фруктов

100 г сахара (по вкусу)

30 г крахмала + 40 г воды

Ингредиенты для крема:

150 г крем-сыра (густой сметаны)

50 г сахарной пудры

40 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавляем сахар, ванильный сахар и 20 грамм живых дрожжей.

2. Затем добавляем растопленное сливочное масло, соль, выбиваем 2 яйца.

3. Еще раз перемешиваем и просеиваем примерно 470 г муки.

4. Замешиваем тесто.

5. Смазываем миску маслом, выкладываем и оставляем в теплом месте на 30 минут.

6. Для начинки к ягодам добавляем 100 г сахара и готовим 5-10 минут на среднем огне. Затем в крахмал добавляем 40 г воды. Перемешиваем и постепенно добавляем в малину.

7. Накрываем пленкой в контакт и охлаждаем.

8. Когда тесто подойдет – вымешиваем его и оставляем еще на 5-10 минут.

9. Тоненько раскатываем, смазываем малиной и заворачиваем в рулет.

10. Разрезаем с помощью нити и выкладываем на пергамент.

11. Накрываем и оставляем в теплом месте на 10-15 минут, чтобы булочки хорошо подошли.

12. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

13. Пока булочки выпекаются – смешиваем 150 г крем-сырая или густой сметаны, сахарную пудру и сливочное масло.

14. Горячие спеченные булочки смазываем кремом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: