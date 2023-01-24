Домашние, ароматные булочки – идеальная выпечка к чаю, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, пирожкам и вареникам. Залог идеальных булочек – дрожжевое пышное тесто, которое лучше всего готовить на молоке.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом пышных булочек с орехами, теста для которых готовится на молоке.

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Ингредиенты:

молоко – 160 г

мука – 350 г

сахар – 3 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

свежие дрожжи – 20 г

ванильный сахар – 1 пакет

сливочное масло – 80 г

яйца – 1 шт.

Начинка:

орехи – 250 г

яйца – 2 шт.

сахар – 1 ст. л.

молоко – 50 мл

Способ приготовления:

1. Опара: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахар и муки из общего количества, перемешайте, и оставьте на 10 минут, чтобы образовалась "шапка".

2. После добавьте сахар, соль, ванильный сахар, яйцо, просеянную муку и замесите тесто. После добавьте кусочки сливочного масла комнатной температуры, накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло.

3. Начинка: орехи обжарьте, измельчите в блендере до однородности, добавьте сахар и яйцо, перемешайте.

4. Готовое тесто обомните руками и раскатайте в прямоугольник, толщиной не более 3-4 мм. Выложите на тесто ореховую начинку и разровнять ее, заверните 1 край теста на 1/3, и тогда накрываем другим краем теста. Сложенное тесто разрежьте на 8-10 полосок, перекрутите их, но сверните булочку улиткой и оставьте готовые булочки под полотенцем еще на 40 минут.

5. Готовые булочки смажьте молоком и выпекайте в разогретой духовке до 170 С около 35-45 минут.

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