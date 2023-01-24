Пышные булочки с ореховой начинкой к чаю: делимся рецептом идеального теста
Домашние, ароматные булочки – идеальная выпечка к чаю, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, пирожкам и вареникам. Залог идеальных булочек – дрожжевое пышное тесто, которое лучше всего готовить на молоке.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом пышных булочек с орехами, теста для которых готовится на молоке.
Ингредиенты:
- молоко – 160 г
- мука – 350 г
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- свежие дрожжи – 20 г
- ванильный сахар – 1 пакет
- сливочное масло – 80 г
- яйца – 1 шт.
Начинка:
- орехи – 250 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- молоко – 50 мл
Способ приготовления:
1. Опара: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахар и муки из общего количества, перемешайте, и оставьте на 10 минут, чтобы образовалась "шапка".
2. После добавьте сахар, соль, ванильный сахар, яйцо, просеянную муку и замесите тесто. После добавьте кусочки сливочного масла комнатной температуры, накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло.
3. Начинка: орехи обжарьте, измельчите в блендере до однородности, добавьте сахар и яйцо, перемешайте.
4. Готовое тесто обомните руками и раскатайте в прямоугольник, толщиной не более 3-4 мм. Выложите на тесто ореховую начинку и разровнять ее, заверните 1 край теста на 1/3, и тогда накрываем другим краем теста. Сложенное тесто разрежьте на 8-10 полосок, перекрутите их, но сверните булочку улиткой и оставьте готовые булочки под полотенцем еще на 40 минут.
5. Готовые булочки смажьте молоком и выпекайте в разогретой духовке до 170 С около 35-45 минут.
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