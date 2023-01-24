Пышные булочки с ореховой начинкой к чаю: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт булочек

Домашние, ароматные булочки – идеальная выпечка к чаю, которая может быть прекрасной альтернативой пирогам, пирожкам и вареникам. Залог идеальных булочек – дрожжевое пышное тесто, которое лучше всего готовить на молоке. 

Ароматные булочки

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом пышных булочек с орехами, теста для которых готовится на молоке. 

Рецепт булочек
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Ингредиенты:

  • молоко – 160 г
  • мука – 350 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • свежие дрожжи – 20 г
  • ванильный сахар – 1 пакет 
  • сливочное масло – 80 г
  • яйца – 1 шт. 

Начинка: 

  • орехи – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • молоко – 50 мл

Способ приготовления:

1. Опара: в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахар и муки из общего количества, перемешайте, и оставьте на 10 минут, чтобы образовалась "шапка". 

Приготовление теста 

2. После добавьте сахар, соль, ванильный сахар, яйцо, просеянную муку и замесите тесто. После добавьте кусочки сливочного масла комнатной температуры, накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло. 

Готовое тесто

3. Начинка: орехи обжарьте, измельчите в блендере до однородности, добавьте сахар и яйцо, перемешайте. 

Булочки с орехами

4. Готовое тесто обомните руками и раскатайте в прямоугольник, толщиной не более 3-4 мм. Выложите на тесто ореховую начинку и разровнять ее, заверните 1 край теста на 1/3, и тогда накрываем другим краем теста. Сложенное тесто разрежьте на 8-10 полосок, перекрутите их, но сверните булочку улиткой и оставьте готовые булочки под полотенцем еще на 40 минут. 

5. Готовые булочки смажьте молоком и выпекайте в разогретой духовке до 170 С около 35-45 минут.

Готовые булочки

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