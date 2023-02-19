Фрикадельки – это вкусное мясное блюдо и хорошая альтернатива котлетам. Их можно тушить, жарить, запекать и добавлять в суп. И для того чтобы они имели идеальную текстуру и отлично держали форму, в фарш нужно добавить один простой ингредиент.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фрикаделек, в фарш для которых нужно обязательно добавить манку – ингредиент сделает блюдо идеальным.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

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яйца – 1 шт

репчатый лук – 70 г

манка – 2-3 ст. л.

сливки – 200 мл

соль, перец

мука – 2 ст. л.

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо и манку.

2. Натереть лук на терке и измельчить чеснок. Также добавить фарш вместе с солью и перцем. Тщательно перемешать фарш.

3. Из готового фарша сформировать фрикадельки.

4. Обвалять фрикадельки в муке и выложить в форму для запекания.

5. Залить фрикадельки сливками и выложить между ними кусочки сливочного масла.

6. Запекать в духовке при 160 градусах 30 минут.

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