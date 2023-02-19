Пышные фрикадельки, которые всегда держат форму: что обязательно добавить в фарш
Фрикадельки – это вкусное мясное блюдо и хорошая альтернатива котлетам. Их можно тушить, жарить, запекать и добавлять в суп. И для того чтобы они имели идеальную текстуру и отлично держали форму, в фарш нужно добавить один простой ингредиент.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фрикаделек, в фарш для которых нужно обязательно добавить манку – ингредиент сделает блюдо идеальным.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- яйца – 1 шт
- репчатый лук – 70 г
- манка – 2-3 ст. л.
- сливки – 200 мл
- соль, перец
- мука – 2 ст. л.
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо и манку.
2. Натереть лук на терке и измельчить чеснок. Также добавить фарш вместе с солью и перцем. Тщательно перемешать фарш.
3. Из готового фарша сформировать фрикадельки.
4. Обвалять фрикадельки в муке и выложить в форму для запекания.
5. Залить фрикадельки сливками и выложить между ними кусочки сливочного масла.
6. Запекать в духовке при 160 градусах 30 минут.
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