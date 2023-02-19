Пышные фрикадельки, которые всегда держат форму: что обязательно добавить в фарш

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Пышные фрикадельки, которые всегда держат форму: что обязательно добавить в фарш

Фрикадельки – это вкусное мясное блюдо и хорошая альтернатива котлетам. Их можно тушить, жарить, запекать и добавлять в суп. И для того чтобы они имели идеальную текстуру и отлично держали форму, в фарш нужно добавить один простой ингредиент.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом фрикаделек, в фарш для которых нужно обязательно добавить манку – ингредиент сделает блюдо идеальным.

Рецепт запеченных фрикаделек со сливками

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
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  • яйца – 1 шт
  • репчатый лук – 70 г
  • манка – 2-3 ст. л.
  • сливки – 200 мл
  • соль, перец
  • мука – 2 ст. л.
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо и манку.

2. Натереть лук на терке и измельчить чеснок. Также добавить фарш вместе с солью и перцем. Тщательно перемешать фарш.

Что добавить в фарш для мясных фрикаделек

3. Из готового фарша сформировать фрикадельки.

4. Обвалять фрикадельки в муке и выложить в форму для запекания.

Как вкусно приготовить фрикадельки в соусе

5. Залить фрикадельки сливками и выложить между ними кусочки сливочного масла.

6. Запекать в духовке при 160 градусах 30 минут.

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