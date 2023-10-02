Пышные и легкие оладьи, как облако: сколько яиц нужно добавить для идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Домашние оладьи

Оладьи – самое простое блюдо из теста, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы оладьи были пышными и легкими, нужно правильно готовить тесто, кулинары рекомендуют добавлять в основу не больше 1-2 яиц, и главное – соду добавлять нужно не в муку, а уже в готовое тесто и после дать ему постоять 10-15 минут. После готовое тесто не нужно перемешивать перед жаркой. 

Секреты идеального теста для оладий

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышных и легких оладий, для приготовления теста для которых нужно всего 1 яйцо. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты: 

  • Яйцо – 1 шт. 
  • Кефир – 1 стакан
  • Мука – до густой консистенции
  • Сода – 1/3 ч. л. 
  • Сахар – по вкусу
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Соль – щепотка

Способ приготовления: 

1. Кефир смешайте венчиком с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и солью.

Тесто на кефире для оладий

2. Добавьте просеянную муку и перемешайте до густой консистенции.

Приготовление теста для оладий

3. После этого только добавьте соду и перемешайте, и после этого тесто больше не перемешивайте. Оставьте на 15 минут постоять, после не перемешивайте его, набирайте ложкой и жарьте на хорошо разогретой сковороде.

Пышные оладьи на кефире

Подавайте оладьи со сметаной, джемом, сгущенным молоком, ягодами и медом! 

Оладьи с медом

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