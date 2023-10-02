Пышные и легкие оладьи, как облако: сколько яиц нужно добавить для идеального теста
Оладьи – самое простое блюдо из теста, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы оладьи были пышными и легкими, нужно правильно готовить тесто, кулинары рекомендуют добавлять в основу не больше 1-2 яиц, и главное – соду добавлять нужно не в муку, а уже в готовое тесто и после дать ему постоять 10-15 минут. После готовое тесто не нужно перемешивать перед жаркой.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышных и легких оладий, для приготовления теста для которых нужно всего 1 яйцо.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 1 стакан
- Мука – до густой консистенции
- Сода – 1/3 ч. л.
- Сахар – по вкусу
- Ванильный сахар – по вкусу
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте венчиком с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и солью.
2. Добавьте просеянную муку и перемешайте до густой консистенции.
3. После этого только добавьте соду и перемешайте, и после этого тесто больше не перемешивайте. Оставьте на 15 минут постоять, после не перемешивайте его, набирайте ложкой и жарьте на хорошо разогретой сковороде.
Подавайте оладьи со сметаной, джемом, сгущенным молоком, ягодами и медом!
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