Оладьи готовят совершенно разными способами: на воде, сметане, сыворотке и кефире. Если выбирать последний вариант – блюдо получится действительно нежным и очень пышным, но только в том случае, если правильно подготовить продукты. Все ингредиенты должны быть правильной температуры.

О том, как правильно готовить оладьи на кефире, рассказала фудблогер Оксана Матвеева (oksana_matvieieva) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

кефир (обязательно теплый) – 500 мл

яйца – 1 шт

соль – 0,5 ч. л

сахар – 1,5 ст. л.

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соды – 1 ч. л.

пшеничная мука – 350-400 г

Способ приготовления:

1. Вылить теплый кефир в миску.

2. Добавить яйца.

3. Засыпать соль, сахар, хорошо перемешать с помощью венчика.

4. Частями просеять муку с содой.

5. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.

6. Сковороду с маслом разогреть.

7. Выкладывать оладьи ложкой на сковороду.

8. Для того, чтобы они хорошо пропеклись, накрыть крышкой.

9. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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