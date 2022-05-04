Пышные и нежирные оладьи: нужно ли подогревать кефир

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Пышные и нежирные оладьи: нужно ли подогревать кефир

Оладьи готовят совершенно разными способами: на воде, сметане, сыворотке и кефире. Если выбирать последний вариант – блюдо получится действительно нежным и очень пышным, но только в том случае, если правильно подготовить продукты. Все ингредиенты должны быть правильной температуры.

О том, как правильно готовить оладьи на кефире, рассказала фудблогер Оксана Матвеева (oksana_matvieieva) на своей странице в Instagram.

Рецепт вкусных оладий на кефире

Ингредиенты:

  • кефир (обязательно теплый) – 500 мл

  • яйца – 1 шт

  • соль – 0,5 ч. л

  • сахар – 1,5 ст. л.

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  • соды – 1 ч. л.

  • пшеничная мука – 350-400 г

Ингредиенты для оладий

Способ приготовления:

1. Вылить теплый кефир в миску.

2. Добавить яйца.

Замешивание теста для оладий на кефире

3. Засыпать соль, сахар, хорошо перемешать с помощью венчика.

4. Частями просеять муку с содой.

5. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.

6. Сковороду с маслом разогреть.

Жарение пышных оладий на кефире

7. Выкладывать оладьи ложкой на сковороду.

8. Для того, чтобы они хорошо пропеклись, накрыть крышкой.

9. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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