Пышные и полезные тыквенно-яблочные оладьи за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт оладий

Пышные оладьи можно готовить на кефире, на сметане, а чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель. Для более яркого вкуса в тесто можно добавить яблоко, ягоды, тыкву, а также фарш, капусту, любой сыр и творог. 

Вкусные домашние оладьи

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из тыквы и яблок, которые будут очень ароматными.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Кефир теплый – 350 мл
  • Мука пшеничная – 180 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яблоко – 1 шт
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Пюре тыквенное – 100 г
  • Соль – щепотка
  • Корица, гвоздика, сухой имбирь по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

Тесто для оладий

2. Яблоко почистите и натрите на мелкую терку, добавьте к сухим ингредиентам теплый кефир, 1 яйцо, яблоко тертое, пюре тыквы и масло, перемешайте до однородности.

Тесто с яблоками и тыквой

3. Жарьте на сковороде, смазанном растительным маслом, на среднем огне с двух сторон.

Вкусные жареные оладьи из яблок и тыквы

Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем!

Готовые оладьи с медом

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