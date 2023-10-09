Пышные оладьи можно готовить на кефире, на сметане, а чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель. Для более яркого вкуса в тесто можно добавить яблоко, ягоды, тыкву, а также фарш, капусту, любой сыр и творог.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из тыквы и яблок, которые будут очень ароматными.

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Ингредиенты:

Кефир теплый – 350 мл

Мука пшеничная – 180 г

Сода – 1/2 ч. л.

Разрыхлитель – 2 г

Яйцо – 1 шт.

Яблоко – 1 шт

Сахар – 1 ст. л.

Пюре тыквенное – 100 г

Соль – щепотка

Корица, гвоздика, сухой имбирь по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Яблоко почистите и натрите на мелкую терку, добавьте к сухим ингредиентам теплый кефир, 1 яйцо, яблоко тертое, пюре тыквы и масло, перемешайте до однородности.

3. Жарьте на сковороде, смазанном растительным маслом, на среднем огне с двух сторон.

Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем!

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