Пышные и полезные тыквенно-яблочные оладьи за 10 минут: самый простой рецепт
Пышные оладьи можно готовить на кефире, на сметане, а чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель. Для более яркого вкуса в тесто можно добавить яблоко, ягоды, тыкву, а также фарш, капусту, любой сыр и творог.
Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий из тыквы и яблок, которые будут очень ароматными.
Ингредиенты:
- Кефир теплый – 350 мл
- Мука пшеничная – 180 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель – 2 г
- Яйцо – 1 шт.
- Яблоко – 1 шт
- Сахар – 1 ст. л.
- Пюре тыквенное – 100 г
- Соль – щепотка
- Корица, гвоздика, сухой имбирь по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Яблоко почистите и натрите на мелкую терку, добавьте к сухим ингредиентам теплый кефир, 1 яйцо, яблоко тертое, пюре тыквы и масло, перемешайте до однородности.
3. Жарьте на сковороде, смазанном растительным маслом, на среднем огне с двух сторон.
Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем!
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