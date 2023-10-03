Пышные и сочные оладьи с яблоком за 15 минут: рецепт теста без сахара
Оладьи – это блюдо для завтрака, на перекус и в качестве десерта. В то же время готовить их можно из классического теста, а также дополнять разными начинками, например, яблоками или бананом. За основу лучше брать кефир, так оладьи получаются очень пышными и хорошо вырастают.
В одном из кулинарных блогов (Так вкусно | Видеорецепты) в Telegram был опубликован рецепт полезных оладий с яблоками без сахара.
Ингредиенты:
- очищенное яблоки – 160 г + лимонный сок – 5 г
- рисовая мука – 65 г
- заменитель сахара – 20 г
- кефир – 100 г
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно очистить яблоки от кожицы и сердцевины, натереть на большой терке.
2. Полить натертые яблоки лимонным соком и перемешать.
3. Для приготовления теста нужно смешать яйца, заменитель сахара и кефир. Перемешать венчиком.
4. Насыпать муку и разрыхлитель. Перемешать
5. Добавить натертое яблоко, снова перемешать.
6. Из полученного теста пожарить оладьи на хорошо разогретой сковороде. Готово!
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