Пышные кексы с изюмом к чаю: на чем приготовить удачное тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышные кексы с изюмом к чаю: на чем приготовить удачное тесто

Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с изюмом на сметане, которые всегда получаются очень нежные и ароматные.

Рецепт кексов на сметане

Ингредиенты:

  • мука – 280 г
  • сахар – 200 г
  • сметана – 400 мл
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  • яйца – 2 шт
  • масло растительное – 50 мл
  • разрыхлитель – 10 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль
  • изюм (цукаты, ягоды\изюм) - 100-150 г

Способ приготовления:

1. Изюм залить кипятком и оставить на 15 минут.

2. Отдельно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль и сметану. Перемешать венчиком до однородности.

Тесто на сметане для кексов

3. Налить масло, перемешать.

4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.

5. С изюма слить воду, просушить бумажным полотенцем и добавить к тесту.

Кексы с изюмом

6. Полученным тестом заполнить формы на 2\3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

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