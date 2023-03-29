Пышные кексы с изюмом к чаю: на чем приготовить удачное тесто
Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с изюмом на сметане, которые всегда получаются очень нежные и ароматные.
Ингредиенты:
- мука – 280 г
- сахар – 200 г
- сметана – 400 мл
- яйца – 2 шт
- масло растительное – 50 мл
- разрыхлитель – 10 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль
- изюм (цукаты, ягоды\изюм) - 100-150 г
Способ приготовления:
1. Изюм залить кипятком и оставить на 15 минут.
2. Отдельно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль и сметану. Перемешать венчиком до однородности.
3. Налить масло, перемешать.
4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
5. С изюма слить воду, просушить бумажным полотенцем и добавить к тесту.
6. Полученным тестом заполнить формы на 2\3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
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