Домашняя, вкусная и очень простая в приготовлении выпечка – кексы. Готовить их можно на молоке, сметане и из разного теста. Для начинки можно использовать ягоды, цедру, фрукты, мед, орехи, шоколад.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом кексов с изюмом на сметане, которые всегда получаются очень нежные и ароматные.

Ингредиенты:

мука – 280 г

сахар – 200 г

сметана – 400 мл

Видео дня

яйца – 2 шт

масло растительное – 50 мл

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 10 г

соль

изюм (цукаты, ягоды\изюм) - 100-150 г

Способ приготовления:

1. Изюм залить кипятком и оставить на 15 минут.

2. Отдельно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль и сметану. Перемешать венчиком до однородности.

3. Налить масло, перемешать.

4. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.

5. С изюма слить воду, просушить бумажным полотенцем и добавить к тесту.

6. Полученным тестом заполнить формы на 2\3. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: