Марокканские блины получаются очень пышными и эластичными. Также, во время жарки, на них образуется большое количество дырочек. Все потому, что тесто готовится и на воде, и на молоке. Также, здесь есть сочетание дрожжей с разрыхлителем. Такие блины точно не будут рваться во время жарки.

Идея приготовления пышных марокканских блинов с дырочками опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 300 мл

теплая вода – 300 мл

яйца – 1 шт

мед (можно заменить сахаром) – 1-2 ст.л

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соль – 1 ч.л

сухие дрожжи – 1 ст.л

разрыхлитель – 1 ч.л

манка – 125 г

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем тщательно теплое молоко, воду, дрожжи, мед.

2. Добавляем соль, яйцо, манку, разрыхлитель и муку, тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 30-60 минут.

3. Обжариваем на хорошо разогретой, сухой антипригарной сковороде 1-2 минуты с одной стороны и 15-30 секунд с другой.

4. Смазываем каждый блинчик сливочным маслом и подаем с чем угодно.

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