Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто
Марокканские блины получаются очень пышными и эластичными. Также, во время жарки, на них образуется большое количество дырочек. Все потому, что тесто готовится и на воде, и на молоке. Также, здесь есть сочетание дрожжей с разрыхлителем. Такие блины точно не будут рваться во время жарки.
Идея приготовления пышных марокканских блинов с дырочками опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 300 мл
- теплая вода – 300 мл
- яйца – 1 шт
- мед (можно заменить сахаром) – 1-2 ст.л
- соль – 1 ч.л
- сухие дрожжи – 1 ст.л
- разрыхлитель – 1 ч.л
- манка – 125 г
- мука – 300 г
Способ приготовления:
1. Смешиваем тщательно теплое молоко, воду, дрожжи, мед.
2. Добавляем соль, яйцо, манку, разрыхлитель и муку, тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 30-60 минут.
3. Обжариваем на хорошо разогретой, сухой антипригарной сковороде 1-2 минуты с одной стороны и 15-30 секунд с другой.
4. Смазываем каждый блинчик сливочным маслом и подаем с чем угодно.
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