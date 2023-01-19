Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

Марокканские блины получаются очень пышными и эластичными. Также, во время жарки, на них образуется большое количество дырочек. Все потому, что тесто готовится и на воде, и на молоке. Также, здесь есть сочетание дрожжей с разрыхлителем. Такие блины точно не будут рваться во время жарки.

Идея приготовления пышных марокканских блинов с дырочками опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 300 мл
  • теплая вода – 300 мл
  • яйца – 1 шт
  • мед (можно заменить сахаром) – 1-2 ст.л
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  • соль – 1 ч.л
  • сухие дрожжи – 1 ст.л
  • разрыхлитель – 1 ч.л
  • манка – 125 г
  • мука – 300 г

Способ приготовления:

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

1. Смешиваем тщательно теплое молоко, воду, дрожжи, мед.

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

2. Добавляем соль, яйцо, манку, разрыхлитель и муку, тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 30-60 минут.

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

3. Обжариваем на хорошо разогретой, сухой антипригарной сковороде 1-2 минуты с одной стороны и 15-30 секунд с другой.

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

4. Смазываем каждый блинчик сливочным маслом и подаем с чем угодно.

Пышные марокканские блинчики с дырочками: на чем приготовить тесто

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