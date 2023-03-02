Пышные оладьи без муки: чем заменить важный ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пышные оладьи без муки: чем заменить важный ингредиент

Оладьи – это один из лучших вариантов десерта и сладкого перекуса. Готовят их преимущественно на кефире, простокваше или обычном молоке, иногда добавляют в тесто яблоки и бананы.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий на кефире без муки, заменить которую можно манной крупой.

Рецепт оладий на кефире без яиц

Ингредиенты:

  • манная крупа – 350 г
  • кефир – 250 мл
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
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  • сода – 1/2 ч. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до лёгкой пены.

2. Налить кефир, перемешать и посолить.

Тесто без муки на кефире для оладий

3. Постепенно добавить манную крупу, помешивая. Оставить на 30 минут.

4. Добавить соду, перемешать.

Жареные оладьи на кефире

5. Пожарить оладьи.

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