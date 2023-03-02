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Пышные оладьи без муки: чем заменить важный ингредиент
Оладьи – это один из лучших вариантов десерта и сладкого перекуса. Готовят их преимущественно на кефире, простокваше или обычном молоке, иногда добавляют в тесто яблоки и бананы.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий на кефире без муки, заменить которую можно манной крупой.
Ингредиенты:
- манная крупа – 350 г
- кефир – 250 мл
- яйца – 2 шт.
- сахар – 3 ст. л.
- сода – 1/2 ч. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до лёгкой пены.
2. Налить кефир, перемешать и посолить.
3. Постепенно добавить манную крупу, помешивая. Оставить на 30 минут.
4. Добавить соду, перемешать.
5. Пожарить оладьи.
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