Оладьи – это один из лучших вариантов десерта и сладкого перекуса. Готовят их преимущественно на кефире, простокваше или обычном молоке, иногда добавляют в тесто яблоки и бананы.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом оладий на кефире без муки, заменить которую можно манной крупой.

Ингредиенты:

манная крупа – 350 г

кефир – 250 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст. л.

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сода – 1/2 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до лёгкой пены.

2. Налить кефир, перемешать и посолить.

3. Постепенно добавить манную крупу, помешивая. Оставить на 30 минут.

4. Добавить соду, перемешать.

5. Пожарить оладьи.

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