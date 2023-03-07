Пышные оладьи не всегда получаются удачными и высокими, часто причиной этого является несоблюдение пропорций. Для того, чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель, еще в тесто можно добавить творог, яблоки.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецепт вкусных сырных оладок для завтрака, которые получатся очень пышными и легкими.

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Ингредиенты:

Творог – 200 г

Яблоки – 2 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Мука пшеничная – 80 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Творог, сахар и яйца перебейте погружным блендером в однородную массу.

2. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке, отожмите сок и добавьте к творогу.

3. Частями добавьте просеянную муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая.

4. Обжарьте оладьи до золотистости.

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