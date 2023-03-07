Пышные оладьи для завтрака: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
Пышные оладьи на кефире

Пышные оладьи не всегда получаются удачными и высокими, часто причиной этого является несоблюдение пропорций. Для того, чтобы они были пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель, еще в тесто можно добавить творог, яблоки. 

Пышные оладьи

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецепт вкусных сырных оладок для завтрака, которые получатся очень пышными и легкими. 

Рецепт оладок
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Ингредиенты:

  • Творог – 200 г
  • Яблоки – 2 шт. 
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Мука пшеничная – 80 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Разрыхлитель – 1/2 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Творог, сахар и яйца перебейте погружным блендером в однородную массу.

Творог для теста

2. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке, отожмите сок и добавьте к творогу.

Яблоки для оладий

3. Частями добавьте просеянную муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая.

Тесто для оладий

4. Обжарьте оладьи до золотистости. 

Жаренные оладьи

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