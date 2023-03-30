Пышные оладьи для завтрака: рассказываем, сколько соды нужно добавить в тесто
Домашние оладьи – самое простое и легкое в приготовлении блюдо для завтрака, а также они могут быть прекрасной альтернативой хлеба. Готовить их можно на молоке, кефире, йогурте, сметане и даже на воде.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень пышными.
Совет: для того, чтобы оладьи были пышными – добавьте в тесто 1 ч. л. соды!
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл
- сахар – 60 г
- мука – 350-380 г
- яйца – 1 шт.
- сода – 1 ч. л.
- соль – щепотка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой и вымешайте до однородного состояния без комочков.
2. Готовое тесто оставьте на 10 мин, чтобы "заработала" сода, и больше не перемешивайте.
3. Сковороду разогрейте на среднем огне, добавьте 2 ст. л. масла и на раскаленную сковороду ложкой выкладывайте тесто.
4. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
Подавайте оладьи горячими со сметаной, вареньем, сгущенным молоком.
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