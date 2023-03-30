Домашние оладьи – самое простое и легкое в приготовлении блюдо для завтрака, а также они могут быть прекрасной альтернативой хлеба. Готовить их можно на молоке, кефире, йогурте, сметане и даже на воде.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень пышными.

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Совет: для того, чтобы оладьи были пышными – добавьте в тесто 1 ч. л. соды!

Ингредиенты:

кефир – 500 мл

сахар – 60 г

мука – 350-380 г

яйца – 1 шт.

сода – 1 ч. л.

соль – щепотка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой и вымешайте до однородного состояния без комочков.

2. Готовое тесто оставьте на 10 мин, чтобы "заработала" сода, и больше не перемешивайте.

3. Сковороду разогрейте на среднем огне, добавьте 2 ст. л. масла и на раскаленную сковороду ложкой выкладывайте тесто.

4. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

Подавайте оладьи горячими со сметаной, вареньем, сгущенным молоком.

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