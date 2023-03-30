Пышные оладьи для завтрака: рассказываем, сколько соды нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт оладий

Домашние оладьи – самое простое и легкое в приготовлении блюдо для завтрака, а также они могут быть прекрасной альтернативой хлеба. Готовить их можно на молоке, кефире, йогурте, сметане и даже на воде. 

Пышные оладьи на кефире

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире и будут очень пышными. 

Рецепт оладий
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Совет: для того, чтобы оладьи были пышными – добавьте в тесто 1 ч. л. соды! 

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл
  • сахар – 60 г
  • мука – 350-380 г
  • яйца – 1 шт. 
  • сода – 1 ч. л.
  • соль – щепотка 
  • масло для жарки 

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте муку с содой и вымешайте до однородного состояния без комочков. 

Тесто для оладий

2. Готовое тесто оставьте на 10 мин, чтобы "заработала" сода, и больше не перемешивайте. 

Из чего приготовить тесто для оладий

3. Сковороду разогрейте на среднем огне, добавьте 2 ст. л. масла и на раскаленную сковороду ложкой выкладывайте тесто.

Жаренные оладьи

4. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир. 

Как приготовить вкусные оладьи на кефире

Подавайте оладьи горячими со сметаной, вареньем, сгущенным молоком. 

Вкусные оладьи с медом и сметаной

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