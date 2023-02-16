Пышные оладьи для завтрака за 10 минут: как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт оладий

Самое быстрое блюдо для завтрака – оладьи. Готовить их можно как сладкими, так и солеными и подавать с ягодами, сгущенным молоком, сыром Фета. 

Пышные оладьи

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Мука – 3-5 ст. л. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Кефир (или кислое молоко) 1 стакан
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Ванильный сахар – пакет
  • Соль – щепотка
  • Сода – 0,5 ч. л. 

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте.

Тесто для оладий

2. В эту смесь добавьте просеянную муку, пока тесто не станет как густая сметана. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5-10 минут. 

Как приготовить вкусные оладьи

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте оладьи с обеих сторон до румяности.

Готовые оладьи

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