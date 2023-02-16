Самое быстрое блюдо для завтрака – оладьи. Готовить их можно как сладкими, так и солеными и подавать с ягодами, сгущенным молоком, сыром Фета.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире.

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Ингредиенты:

Мука – 3-5 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Кефир (или кислое молоко) 1 стакан

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – пакет

Соль – щепотка

Сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте.

2. В эту смесь добавьте просеянную муку, пока тесто не станет как густая сметана. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте оладьи с обеих сторон до румяности.

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