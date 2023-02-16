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Пышные оладьи для завтрака за 10 минут: как приготовить идеальное тесто
Самое быстрое блюдо для завтрака – оладьи. Готовить их можно как сладкими, так и солеными и подавать с ягодами, сгущенным молоком, сыром Фета.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышных оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- Мука – 3-5 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир (или кислое молоко) 1 стакан
- Сахар – 2 ст. л.
- Ванильный сахар – пакет
- Соль – щепотка
- Сода – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. В кефир добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте.
2. В эту смесь добавьте просеянную муку, пока тесто не станет как густая сметана. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
3. Разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте оладьи с обеих сторон до румяности.
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