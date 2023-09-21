Пышные оладьи из ничего: рецепт самого удачного теста без молока, яиц, сметаны и кефира
Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой хлебу и пирогам. Для того, чтобы они были воздушными, в тесто нужно обязательно добавить соду, разрыхлитель или приготовить их на дрожжевом тесте.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом пышных оладий на дрожжевом тесте, которые готовятся бе молока, яиц, сметаны и кефира.
Ингредиенты:
- мука – 260 г
- сухие дрожжи – 2 ч. л.
- вода – 200 мл
- изюм – 40 г
- сахар – 2 ст. л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Опара для теста: смешайте часть муки с сухими дрожжами, добавьте сахар, воду и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.
2. После переложите опару в миску, добавьте оставшуюся муку, воду и изюм, перемешайте и снова накройте пленкой.
3. Нагрейте сковороду и пожарьте оладьи.
Подавайте оладьи со сметаной, джемом, ягодами или сгущенным молоком, медом.
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