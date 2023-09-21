Пышные оладьи из ничего: рецепт самого удачного теста без молока, яиц, сметаны и кефира

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой хлебу и пирогам. Для того, чтобы они были воздушными, в тесто нужно обязательно добавить соду, разрыхлитель или приготовить их на дрожжевом тесте.

Вкусные домашние оладьи на дрожжевом тесте

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом пышных оладий на дрожжевом тесте, которые готовятся бе молока, яиц, сметаны и кефира.

Как правильно готовить оладьи на воде
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Ингредиенты:

  • мука – 260 г
  • сухие дрожжи – 2 ч. л.
  • вода – 200 мл
  • изюм – 40 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Опара для теста: смешайте часть муки с сухими дрожжами, добавьте сахар, воду и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.

Приготовление опары

2. После переложите опару в миску, добавьте оставшуюся муку, воду и изюм, перемешайте и снова накройте пленкой.

Готовое тесто для оладий

3. Нагрейте сковороду и пожарьте оладьи.

Пышные домашние оладьи

Подавайте оладьи со сметаной, джемом, ягодами или сгущенным молоком, медом. 

Пышные оладьи с медом

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