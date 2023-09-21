Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой хлебу и пирогам. Для того, чтобы они были воздушными, в тесто нужно обязательно добавить соду, разрыхлитель или приготовить их на дрожжевом тесте.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом пышных оладий на дрожжевом тесте, которые готовятся бе молока, яиц, сметаны и кефира.

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Ингредиенты:

мука – 260 г

сухие дрожжи – 2 ч. л.

вода – 200 мл

изюм – 40 г

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Опара для теста: смешайте часть муки с сухими дрожжами, добавьте сахар, воду и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 10 минут.

2. После переложите опару в миску, добавьте оставшуюся муку, воду и изюм, перемешайте и снова накройте пленкой.

3. Нагрейте сковороду и пожарьте оладьи.

Подавайте оладьи со сметаной, джемом, ягодами или сгущенным молоком, медом.

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