Оладьи могут быть не только альтернативой хлебу, пирогам, но еще и отдельным блюдом. Готовить их можно на молоке, кефире и даже воде. Для того, чтобы оладьи были пышными, в тесто добавьте соду или разрыхлитель.

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоком, которые получатся легкими, пышными и ароматными.

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Ингредиенты:

мука – 170 г

сода – 4 г

сахар – 10 г

яйца – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

густой йогурт или сметана – 200 г

ваниль – по вкусу

кокосовое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Яблоко натрите, добавьте яйцо, сахар, ваниль и йогурт, перемешайте, добавьте соду.

2. Просейте туда муку и еще раз тщательно перемешайте.

3. Выкладывайте тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом, жарьте под крышкой.

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