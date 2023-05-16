Пышные оладьи по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Оладьи могут быть не только альтернативой хлебу, пирогам, но еще и отдельным блюдом. Готовить их можно на молоке, кефире и даже воде. Для того, чтобы оладьи были пышными, в тесто добавьте соду или разрыхлитель. 

Оладьи из яблока

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоком, которые получатся легкими, пышными и ароматными. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • мука – 170 г
  • сода – 4 г
  • сахар – 10 г
  • яйца – 1 шт. 
  • яблоко – 1 шт. 
  • густой йогурт или сметана – 200 г
  • ваниль – по вкусу 
  • кокосовое масло для жарки

Способ приготовления:

1. Яблоко натрите, добавьте яйцо, сахар, ваниль и йогурт, перемешайте, добавьте соду. 

Тесто на сметане для яблочных оладий

2. Просейте туда муку и еще раз тщательно перемешайте. 

Яблочные оладьи

3. Выкладывайте тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом, жарьте под крышкой. 

Домашние оладьи с яблоком

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