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Пышные оладьи по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Оладьи могут быть не только альтернативой хлебу, пирогам, но еще и отдельным блюдом. Готовить их можно на молоке, кефире и даже воде. Для того, чтобы оладьи были пышными, в тесто добавьте соду или разрыхлитель.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных оладий с яблоком, которые получатся легкими, пышными и ароматными.
Ингредиенты:
- мука – 170 г
- сода – 4 г
- сахар – 10 г
- яйца – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- густой йогурт или сметана – 200 г
- ваниль – по вкусу
- кокосовое масло для жарки
Способ приготовления:
1. Яблоко натрите, добавьте яйцо, сахар, ваниль и йогурт, перемешайте, добавьте соду.
2. Просейте туда муку и еще раз тщательно перемешайте.
3. Выкладывайте тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом, жарьте под крышкой.
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