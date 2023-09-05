Пышные оладьи по-новому: что добавить в основу для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Домашние оладьи

Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой пицц и пирогов, так как их можно готовить с солеными начинками. Для того, чтобы тесто было удачным, добавьте в основу кефир и всего 1 яйцо. 

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с твердым сыром, зеленым луком и колбасой. 

Ингредиенты: 

  • мука – 200 г 
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • кефир – 250 г
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • яйца – 1 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • колбаса вареная – 100 г
  • лук зеленый – пучок 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Начинка: порежьте мелким кубиком колбасу, мелко нарезанный зеленый лук и на средней терке натрите твердый сыр. 

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Сыр для приготовления оладий

2. Тесто: в миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте кефир, яйцо, растительное масло и замесите густое однородное тесто. К тесту добавьте подготовленную начинку и перемешайте. 

Тесто для оладий

4. Жарьте оладьи на среднем огне около 4-5 минут. 

Готовые оладьи

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