Пышные оладьи по-новому: что добавить в основу для оригинального вкуса
Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой пицц и пирогов, так как их можно готовить с солеными начинками. Для того, чтобы тесто было удачным, добавьте в основу кефир и всего 1 яйцо.
Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с твердым сыром, зеленым луком и колбасой.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- кефир – 250 г
- растительное масло – 3 ст. л.
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- колбаса вареная – 100 г
- лук зеленый – пучок
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Начинка: порежьте мелким кубиком колбасу, мелко нарезанный зеленый лук и на средней терке натрите твердый сыр.
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2. Тесто: в миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте кефир, яйцо, растительное масло и замесите густое однородное тесто. К тесту добавьте подготовленную начинку и перемешайте.
4. Жарьте оладьи на среднем огне около 4-5 минут.
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