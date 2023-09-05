Домашние оладьи могут быть прекрасной альтернативой пицц и пирогов, так как их можно готовить с солеными начинками. Для того, чтобы тесто было удачным, добавьте в основу кефир и всего 1 яйцо.

Кулинар Катерина поделилась в Instagram рецептом вкусных, пышных оладий с твердым сыром, зеленым луком и колбасой.

Ингредиенты:

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

кефир – 250 г

растительное масло – 3 ст. л.

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

колбаса вареная – 100 г

лук зеленый – пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Начинка: порежьте мелким кубиком колбасу, мелко нарезанный зеленый лук и на средней терке натрите твердый сыр.

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2. Тесто: в миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. Добавьте кефир, яйцо, растительное масло и замесите густое однородное тесто. К тесту добавьте подготовленную начинку и перемешайте.

4. Жарьте оладьи на среднем огне около 4-5 минут.

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