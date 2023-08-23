Пышные панкейки: как приготовить идеальное тесто
Панкейки – блюдо из муки, которое всегда, если придерживаться правильных пропорций, получатся очень пышными и легкими. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно готовить его на теплом молоке и обязательно добавить растопленное сливочное масло.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и пышных панкейков, которые будут очень легким и удачными.
Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко обязательно теплым!
Ингредиенты:
- мука – 300 г
- сахар – 3 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 280 мл
- разрыхлитель – 12 г
- сливочное масло – 20 г
- соль – щепотка
- ваниль – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с сахаром, добавьте ванильный сахар и щепотку соли, влейте растопленное сливочное масло.
2. После всыпьте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и влейте маленькими порциями молоко, тщательно размешайте.
3. Разогрейте сковороду, влейте каплю масла, обязательно после вытрите его. Наберите ложкой тесто, выложите на сковороду и жарьте на умеренном огне.
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