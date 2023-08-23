Панкейки – блюдо из муки, которое всегда, если придерживаться правильных пропорций, получатся очень пышными и легкими. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно готовить его на теплом молоке и обязательно добавить растопленное сливочное масло.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и пышных панкейков, которые будут очень легким и удачными.

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Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко обязательно теплым!

Ингредиенты:

мука – 300 г

сахар – 3 ст. л.

яйца – 2 шт.

молоко – 280 мл

разрыхлитель – 12 г

сливочное масло – 20 г

соль – щепотка

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром, добавьте ванильный сахар и щепотку соли, влейте растопленное сливочное масло.

2. После всыпьте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и влейте маленькими порциями молоко, тщательно размешайте.

3. Разогрейте сковороду, влейте каплю масла, обязательно после вытрите его. Наберите ложкой тесто, выложите на сковороду и жарьте на умеренном огне.

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