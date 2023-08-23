Пышные панкейки: как приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные панкейки

Панкейки – блюдо из муки, которое всегда, если придерживаться правильных пропорций, получатся очень пышными и легкими. Для того, чтобы тесто было однородным, нужно готовить его на теплом молоке и обязательно добавить растопленное сливочное масло. 

Домашние панкейки

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных и пышных панкейков, которые будут очень легким и удачными. 

Рецепт панкейков
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Совет: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, молоко обязательно теплым! 

Как приготовить вкусные и удачные панкейки

Ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • сахар – 3 ст. л.
  • яйца – 2 шт. 
  • молоко – 280 мл
  • разрыхлитель – 12 г
  • сливочное масло – 20 г
  • соль – щепотка 
  • ваниль – щепотка 

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром, добавьте ванильный сахар и щепотку соли, влейте растопленное сливочное масло.

Ингредиенты для приготовления теста

2. После всыпьте муку, добавьте разрыхлитель, перемешайте и влейте маленькими порциями молоко, тщательно размешайте. 

Тесто для панкейков

3. Разогрейте сковороду, влейте каплю масла, обязательно после вытрите его. Наберите ложкой тесто, выложите на сковороду и жарьте на умеренном огне. 

Готовые панкейки

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