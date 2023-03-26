Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными
Панкейки могут быть не только сладкими, если приготовить их из кабачка. Такое блюдо получается очень сытным и пышным. Особенно вкусно со сливочным соусом.
Идея приготовления панкейков с сыром и моцареллой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными, ведь в составе есть разрыхлитель.
Ингредиенты:
- кабачки – 125 г
- моцарелла – 125 г
- молоко – 200 мл
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 6 г
- мука – 170 г
- соль – щепотка
- оливковое масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок и моцареллу натереть на большой терке.
2. В миске взбиваем венчиком яйцо с молоком, солью, добавляем кабачок и моцареллу.
3. Просеиваем муку с разрыхлителем, перемешиваем до однородности.
4. Добавляем оливковое масло, перемешиваем еще раз.
5. Жарим на сухой, хорошо разогретой сковороде без крышки. Переворачивать, когда тесто немного "схватится".
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