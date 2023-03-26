Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

Панкейки могут быть не только сладкими, если приготовить их из кабачка. Такое блюдо получается очень сытным и пышным. Особенно вкусно со сливочным соусом.

Идея приготовления панкейков с сыром и моцареллой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными, ведь в составе есть разрыхлитель.

Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

Ингредиенты:

  • кабачки – 125 г
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  • моцарелла – 125 г
  • молоко – 200 мл
  • яйца – 1 шт
  • разрыхлитель – 6 г
  • мука – 170 г
  • соль – щепотка
  • оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

1. Кабачок и моцареллу натереть на большой терке.

Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

2. В миске взбиваем венчиком яйцо с молоком, солью, добавляем кабачок и моцареллу.

Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

3. Просеиваем муку с разрыхлителем, перемешиваем до однородности.

Пышные панкейки с кабачком и сыром: получаются нежирными

4. Добавляем оливковое масло, перемешиваем еще раз.

5. Жарим на сухой, хорошо разогретой сковороде без крышки. Переворачивать, когда тесто немного "схватится".

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