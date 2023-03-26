Панкейки могут быть не только сладкими, если приготовить их из кабачка. Такое блюдо получается очень сытным и пышным. Особенно вкусно со сливочным соусом.

Идея приготовления панкейков с сыром и моцареллой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень пышными, ведь в составе есть разрыхлитель.

Ингредиенты:

кабачки – 125 г

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моцарелла – 125 г

молоко – 200 мл

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 6 г

мука – 170 г

соль – щепотка

оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок и моцареллу натереть на большой терке.

2. В миске взбиваем венчиком яйцо с молоком, солью, добавляем кабачок и моцареллу.

3. Просеиваем муку с разрыхлителем, перемешиваем до однородности.

4. Добавляем оливковое масло, перемешиваем еще раз.

5. Жарим на сухой, хорошо разогретой сковороде без крышки. Переворачивать, когда тесто немного "схватится".

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